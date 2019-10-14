طريقة عمل كفتة بالشعرية

الكفتة بالشعرية من الأكلات الشهية للغاية، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لبناء الجسم، فهي تنال إعجاب الكبار والصغار، حضريها وقدميها لأسرتك. مقادير الكفتة بالشعرية كيلو لحمة مفرومة. كرفس مفروم. ثوم مفروم. ملح. فلفل أسود. قرفة. حبهان بودرة. شعرية. بصل مفروم. فلفل رومي مفروم. Advertisements ماء مغلي. زبدة. طريقة تحضير الكفتة بالشعرية حمصي الشعرية في حلة ساخنة مع الزيت والقرفة والحبهان والملح حتى تكتسب اللون الذهبي. اخلطي اللحمة مع الكرفس والثوم والبصل والفلفل الرومي. أضيفي التوابل مع ملح وفلفل أسود، وقلّبي الخليط جيدًا. شكلي كرات متوسطة الحجم، ثم شوحيها في طاسه ساخنة من كل الجوانب. أضيفي البصل والكرفس والثوم والفلفل الرومي والحبهان والقرفة ثم الماء الساخن. ارفعي الكفتة من الطاسة، وأضيفي ماء ساخن بالطاسة لتأخذ طعم الكفتة، ثم ضعيه على الشعرية، واتركيها لتتشربه، وقدميها ساخنة.

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