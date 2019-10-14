"صفاء" تطلب الطلاق بعد 14 يوم زواج: كان عاوزني أضربه وأعلقه على الفلكة

صفعة قوية، غير متوقعة، وجهتها "ص.ع"، 24 عامًا، لزوجها أمام محكمة أسرة المنشية، وسط الإسكندرية، حين طالبت الطلاق بعد زواج دام لـ14 يومًا، فقط، معبرة عن قلة حيلتها أمام طرق تعذيبها من زوجها، وجسدها الواهن الهزيل حين يعاقبها على كل خطأ ترتكبه بالضرب.

"أول مرة ضربني ليلة الدخلة، لما قلت له إني مكسوفة ومش مُهيأة نفسيا لموضوع الزواج".. هكذا تحكي "ص"، عن المرة الأولى التي تعرضت فيها بالضرب المبرح على مناطق بجسدها من زوجها الجنايني "م.ح"، 27 عامًا، حين عبرت عن خجلها، حتى في بعض اللحظات، كان يوجه لها ضربا وهو مبتسمًا أو ضاحكًا، غير مكترث بما تشعر زوجته من آلام مبرحة، وذلك من شدة شعوره باللذة والسيطرة عليها، حسبما تقول.

ومع كل خلاف يحدث بينهما، يلجأ زوجها إلى وسيلة مختلفة عنيفة للضرب بين "البوكس"، والضغط، وقرص الأكتاف، وحتى الضرب على القدمين، معلقا إياها بفلكة خشبية، وتقول إنه في ذات مرة طلب منها أن تضربه وتتخذ وسائل عنيفة معه على الجسد، فيما يمسك أدواته الزراعية من العصا والحبال الغليظة، مطالبًا أن تبادله الشعور نفسه، وتضربه.

وتضيف "ص"، لـ"الوطن": "جوزي من أرياف إسكندرية واتعود على الزرع والأرض، وحياته كلها مع الفاس، وممكن يقضي يوم كامل بره البيت عشان بياخد مقاولات في جناين بعض الفلل"، مشيرة إلى أن آخر خلاف وقع بينهما حين أبلغته بعدم رغبتها في الإنجاب منه، حتى احتد بينهما النقاش، الأمر الذي جعله يلجأ إلى تعليق قدمها على الفلكة ومدها، وتردف: "أنا قولتلهم في المحكمة ده مازوخي، زي ما الناس قالولي، أنا واحدة معاها إعدادية ولكن عرفت معنى السادية على إيده، محدش بني آدم طبيعي يتحمل يعيش في أسرة بالشكل والوضع ده".

وتابعت، أنها اتجهت إلى محكمة أسرة "المنشية" لإقامة دعوة "طلاق للضرر" للحصول على كامل حقوقها، وإرغامه على معرفة قيمتها.