- 1/2
- 2/2
حضري لأسرتك تارت الدجاج والمشروم، بخطوات الشيف، زينب مصطفى، في المنزل، وقدميها على مائدة طعامك مع البطاطس المقرمشة.
مقادير تارت الدجاج والمشروم
صدور دجاج مخلية مسلوقة
مشروم بني
فلفل أخضر رومي مفروم
ثوم مفروم
بصلة مبشورة
ملح - فلفل أسود
زنجبيل بودرة
ملعقتين بقدونس مفروم
بصل بودرة
ثوم بودرة
ملعقة عسل أبيض
ملعقة شطة هريسة
كوب كريمة
عجينة باف باستيري مفرودة
بيضة مخفوقة
رشة خل
جبنة شيدر
طريقة تحضير تارت الدجاج والمشروم
- قومي بتشويح المشروم مع الفلفل، والبصل والثوم في الزيت على النار، ثم ضيفي الدجاج والتوابل والبقدونس وقلبي جيدًا.
- ضيفي الملح، والفلفل الأسود، ثم الهريسة والعسل والكريمة.
- افردي عجينة الباف باستيرى في صينية، ثم ضيفي خليط الدجاج والمشروم وغلفيه بالعجينة
- ادهني الوجه بخليط البيض والخل والجبنة، ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل تارت الدجاج والمشروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.