طليق شقيقتها اعتدى عليها بمطواة.. قصة تشويه وجه "قمر"

صورة تقشعر لها الأبدان، وجه مُلطخ بالدماء، يكاد العظم يخرج منه، إثر ضربة بمطواة، تعرضت لها قمر عمر، من المطرية، على يد طليق شقيقتها، أصابتها بـ "عاهة" في وجهها.

منشور أثار غضب الكثيرين، بعدما شاركت (قمر) صورتها قبل وبعد الحادثة، متهمة طليق شقيقتها بالتعدي عليها، بسلاح الأبيض، للانتقام من طليقته.

وكتبت "قمر"، "أول كلمة بسمعها لما حد يتعرف عليا (قمر وانتي قمر)، يعز عليا انزل صورتي بالشكل ده، وأنا قاعدة بعاهتي دي ومحدش يعرف عني حاجة مخبية على كل الناس مش عاوزة أصعب على حد".

وأرفقت الفتاة، صورة للطرف الآخر، التي زعمت أنه طليق شقيقتها، وهو من تعدى عليها قائلة، "الكائن اللي في الصورة ده عنده ورشة ألومنتال وكان شغال في البوستة وأختي اتعرفت عليه من سنين، واتقدملها واحنا رفضنا، واتقدم تاني وهي موافقه عليه، فاتخطبوا وكتبوا الكتاب، ومن بعدها قال معييش فلوس وقعد يأجل".

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وتابعت: "جبت فلوسي اللي شغالة بيها بقالي سنين وشيلاها لجهازي وروحت اديتها لاختي قولتلها انزلو هاتو عفش واتجوزوا قبل رمضان واتجوزوا وخلفو مكة، مصرفش عليها مليم، وفي الآخر سرق العهده وهرب من المكان اللي كان شغال فيه، بشهادة جيرانه في المنطقة بعين شمس قرب المطرية".

وعن كواليس الحادث، قالت "قمر"، "بعد ما طلق أختي حطني في دماغه وهددني من 50 أكونت، وحتى خطيبي شتمه وشتم أهله، واتكلم علينا وحش لحد ما فسخت الخطوبة، واستمر في إرسال تهديدات ليا ولمرات أخويا ولجوز أختي وإخواته".

واستطردت، "يوم الاتنين اللي فات 7 أكتوبر الساعة 3 ونص العصر نزلت أنا وابن أختي أكشف، لاقيته طلعلي منين وضربني بمطوة في وشي وجري وحصل فيا زي ما انتوا شايفين كده دمر حياتي ودمر مستقبلي ودمر نفسيتي وكل ده مكتفاش لسه بيبعتلي تهديدات وبيشتم، وبيهدد إنه هيأذي أمي، وهربان وإحنا عايشين خايفين".

محامي المجني عليها: "لسه بتتعرض لتهديدات"

قالت رحاب سالم، الاستشاري القانوني، ومحامي المجني عليها، إن "قمر" حررت بالفعل محضرا ضد المتهم، بسبب تهديداته لها، في قسم المطرية، حمل رقم 8977 إداري، إلا أن الأمر لم يمنعه من التعدي عليها بهذا الشكل.

وأضافت، لـ "هن"، أن "المتهمة بالفعل عقب الواقعة حررت محضر تتهمه فيه بالواقعة، برقم 16820 جنحة".

وتابعت: "بعد انتشار القصة على فيسبوك، لسه بيهددها بالقتل هي وباقي الأسرة، ومستنيين القبض عليه".