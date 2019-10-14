تعاني العديد من الأمهات من السخونية التي تظهر على أطفالهن الرضع، بسبب تقلبات الجو، أو الإصابة ببعض الفيروسات، أو بمرحلة التسنين.

وإليكِ أبرز المعلومات عن السخونة عند الرضع، وفقًا لـ "مايو كلينك"

أعراض السخونة عند الرضع

ارتفاع درجة الحرارة

زيادة ضربات القلب

الشعور بالقشعريرة

الطفح الجلدي

السعال

التهاب الحلق

فقدان الشهية

صعوبة التنفس

زيادة التعرق

خمول

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فقدان الشهية

أسباب السخونة عند الرضع

ارتفاع درجة الحرارة، الناتج عن العدوى الفيروسية، مثل الإنفلونزا، ونزلات البرد.

الإصابة بالجدري المائي.

بداية مرحلة التسنين.

التهاب السحايا، وهو عدوى بكتيرية تصيب النخاع الشوكي والدماغ.

تناول بعض التطعيمات، قد تؤدي للتعرض للسخونة.

الآثار الجانبية لاستخدام بعض الأدوية.

نصائح لخفض ارتفاع درجة الحرارة

أحضري لطفلط في "الببرونة" بعض السوائل.

الاستحمام بماء دافئ.

الكمادات الباردة على الجبين والمعصمين.