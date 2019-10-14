الامارات | «العويس الثقافية» تحتفي بـ «ملكات قاسم حداد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس الثقافية» تحتفي بـ «ملكات قاسم حداد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالشاعر البحريني قاسم حداد، بمناسبة صدور كتابه «عزلة الملكات وعلاج المسافة»، عبر أمسية شعرية وحفل توقيع للكتاب وعرض فيلم «هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي.

وتأتي الاحتفالية بالشاعر حداد الفائز بجائزة الشعر من المؤسسة في الدورة السابعة (2000 ـ 2001) تأكيداً لدور الشعر في الحياة كقيمة وجدانية تحرص مؤسسة العويس الثقافية على منحها المساحة الأميز عبر تكريم الشعراء والأدباء والمفكرين، فقد اتسم شعر حداد بالجدة والابتكار والتنوع في الأشكال والمضامين، والرؤى والأفكار التي تعكس خصوصية تفرده في رؤيته الشعرية، ولانتصاره للنزعة الإنسانية التي ترى ضرورة التصدي لكل أنواع القهر والظلم، وفضح القوى التي تعمل لتقييد حريات الإنسان أو تهين كرامته.

وكانت مؤسسة العويس الثقافية قد طرحت كتابها الجديد «عزلة الملكات وعلاج المسافة» للشاعر البحريني قاسم حداد ضمن سلسلة «الفائزون»، التي تصدرها المؤسسة حسب خطتها التي تعمل على نشر كتاب لكل فائز بالجائزة من كتبه النافدة أو الجديدة، ويأتي الكتاب الجديد لحداد مؤكداً على تفرد تجربته التي تشكلت في منطقة الخليج العربي في الربع الأخير من القرن الـ20، حيث دعا من خلال قصيدته إلى تكريس رؤية جديدة تتعامل مع الحياة بصورة إنسانية عصرية، واضعاً في الحسبان التطورات المعرفية التي يمر بها إنسان العصر.

كما يعد فيلم «هزيع الباب الأخير»، للمخرج خالد الرويعي، الذي يرصد سيرة قاسم حداد في السياق الاحتفائي بشاعر كبير، وتدور أحداثه عن سيرة الإبداع في تجربة قاسم حداد، حيث يتحدث في الفيلم عن تجربته ونظرته للكثير من المحطات الإبداعية والإنسانية والحياتية، يشارك في الفيلم الروائي أمين صالح، والفنان خالد الشيخ، والفنان جبار الغضبان، والفنان عباس يوسف، والفنانة نسرين شريف. وتقام الاحتفالية بالشاعر حداد مساء الأربعاء 30 الجاري، في مبنى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بشارع الرقة بدبي.