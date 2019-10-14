الامارات | إبداعات وفنون تتهادى في «الفنون التشكيلية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل برنامج الفنون التشكيلية، الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال سبتمبر الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، مسيرته في تدريب ودعم الهواة والموهوبين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، كالتصوير الضوئي والخط العربي والزخرفة الإسلامية، من خلال ورش عمل متنوعة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة «عكاس» للفنون البصرية، ودار الخط العربي التابعة لـ«دبي للثقافة»، وتقام بشكل أسبوعي تحت إشراف نخبة متميزة من الفنانين الرواد والشباب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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