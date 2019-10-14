الامارات | «فيس بوك» تطلق حملة للتوعية بالصحة العقلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تطلق حملة للتوعية بالصحة العقلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حملة للتوعية بالصحة العقلية من خلال استخدام العديد من الأدوات التي تشجع المستخدمين على الحديث في هذه القضية.

وطرحت شبكة «فيس بوك» مرشحاً جديداً باسم «دعنا نتكلم» لمستخدمي «فيس بوك» و«ماسنجر»، حيث يتيح للمستخدمين نشر صور وفيديوهات تختفي خلال 24 ساعة. كما طرحت الشبكة مجموعة من الملصقات لاستخدامها مع «ماسنجر» وتعرض عبارات مثل «دعنا نتكلم» و«نستمع» و«موضوعات الصحة العقلية».

وقالت شركة «فيس بوك» إنها ستتبرع بدولار واحد في كل مرة يرسل فيها مستخدم واحد من هذه الملصقات إلى مستخدم آخر، وسيتم إرسال التبرعات إلى 10 جمعيات ومنظمات معنية بالصحة العقلية، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول الحصيلة إلى مليون دولار. ومن المنظمات التي ستحصل على جزء من تبرعات «فيس بوك» منظمة «سيف دوت أورج» و«تريفور بروجيكت» و«كرايسيس تكست لاين».

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» أصبح مرتبطاً بالاكتئاب وتدني احترام الذات، وغير ذلك من الأمراض العقلية الناتجة عن مقارنة الأشخاص لحياتهم بحياة الآخرين الذين يتابعونهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه فإن «فيس بوك» أطلقت أدوات عدة لمقاومة هذه الآثار السلبية مثل أدوات منع الانتحار.