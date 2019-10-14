الامارات | فرحة الإمارات في ساحة «تايمز سكوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الإمارات في ساحة «تايمز سكوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صورة عملاقة لرائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، بساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، احتفالاً بعودته إلى أرض الوطن، بعد إنجاز مهمته التاريخية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على «تويتر»، معلقاً على الصورة: «(ناسداك دبي) تنقل احتفالات الإمارات بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، لأرض الوطن، إلى ساحة تايمز سكوير في نيويورك».