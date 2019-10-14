الامارات | «زايد للكتاب».. فعاليات متنوّعة في «فرانكفورت للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب».. فعاليات متنوّعة في «فرانكفورت للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب سلسلة من الفعاليات في إطار مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 16 ولغاية 20 أكتوبر الجاري، وتتضمن الفعاليات عدداً من الندوات الحوارية وحفلات إطلاق ترجمة الكتب الفائزة بالجائزة لأول مرة، بحضور مؤلفين وأصحاب دور نشر مرموقة.

وتشتمل أبرز الفعاليات ندوة حوارية بعنوان «أدب الطفل اليوم – أصوات من العالم العربي والألماني»، التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية الألمانية، حيث تستضيف الندوة الكاتب الكويتي حسين المطوع الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2019 عن فئة أدب الأطفال والناشئة، ود. كريستيان رابيه، مديرة المكتبة الدولية للأطفال والناشئة في ميونيخ، وستيفان ترودفايند، ناشر في «أديشن أورينت» في برلين، ويدير الندوة شتيفان فايدنر، مستعرب ومترجم ألماني. وتنظم الجائزة أيضاً اجتماعاً يضم أهم الناشرين الدوليين من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا، وذلك لبحث سبل التعاون مع دور النشر العالمية من خلال مبادرة الترجمة التي تقدمها الجائزة، لترجمة العناوين الفائزة بالجائزة في فروع أدب الطفل والآداب، بهدف التعريف بالإبداعات الأدبية العربية وإيصال صوت الكاتب العربي للعالم، ومن ناحية أخرى تستعد الجائزة في يوم 18 أكتوبر لإطلاق ترجمات إنجليزية وفرنسية وألمانية وأوكرانية للكتب الفائزة في فروع أدب الطفل والآداب، بحضور ممثلين من دور النشر التي أصدرتها.

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- تتضمن الفعاليات

ندوات حوارية وحفلات

إطلاق ترجمة الكتب.