"دولاب لكل طالب".. مبادرة للتخلص من عبء "الشنطة" المدرسية

نظرا لما تمثله الحقيبة المدرسية من عبء على الطلاب نظرا لوزنها الثقيل، أطلق قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "طالب بلا حقيبة"، والتي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا بدلا من الكتب والوسائل التعليمية التقليدية.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن الهدف من المبادرة استخدام النظام الإلكتروني، بدلا من استخدام الحقائب التي تؤلم الطالب.

وتابع، أثناء حديثه لـ "هُن"، أن مدرسة السادات الثانوية العسكرية تعد أولى مدارس المحافظة المنفذة للفكرة، مضيفا أنه يجري عمل خزائن (دولاب)، في كل فصل دراسي بالمدرسة، حيث يكون لكل طالب دولاب يضع فيه أدواته المدرسية، والكتب، ويجري كتابة الواجبات الدراسية أثناء الحصة.

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أولياء الأمور: المبادرة هتخفف عن الأهل العبء المادي

لاقت الفكرة إقبالا من أولياء الأمور، لا سيما أنها تريح أبناءهم من عبء الحقيبة المدرسية، وقالت نهلة محمد، ولية أمر لـ "هُن": "يريت المبادرة دي تتنفذ في كل المدارس علشان الشنطة وزنها بيكون تقيل جدا، وفعلا الفكرة دي هتخفف على الطلبة وعلى أولياء الأمور العبء المادي".

تمثل الحقيبة المدرسية مشكلة كل عام لابنة "نهلة"، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي: "شنطة بنتي كل شويه تتقطع بسبب الوزن الزائد والمبادرة دي هتحل مشكلة بتواجه كل أولياء الأمور والطلاب".

على جانب آخر اعترض بعض أولياء الأمور على هذا المقترح، بسبب تكلفة الدولاب، وذكرت ولية أمر طالبة في مدرسة كامبريدج للغات، "سعر الدولاب 300 جنيه فحرام الطالب يدفع المبلغ ده بالإضافة إلى مصاريف المدرسة".

أكدت نورهان خالد، ولية أمر طالبة بالصف السادس الابتدائي، أن الشنطة المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها، "كل طالب محتاج شنطة مدرسية والدولاب في الفصول مش هيغني عن الشنطة علشان السندوتشات والأدوات المدرسية".