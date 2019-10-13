مجموعة عروس مارشيسا لخريف 2020.. فساتين خفيفة لحفل زفاف بسيط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر العلامة الأمريكية "مارشيسا" بفساتينها الرومانسية الأنثوية، والتي ترتديها أشهر النجمات على السجادة الحمراء، وينتج بيت الأزياء الأمريكي الشهير تصاميم رائعة وحالمة للزفاف ارتدتها أشهر النجمات أمثال جوليان هوغ وبليك لايفلي.

ومن المعروف أنَّ "مارشيسا" تعمل على تصميم فساتين الزفاف لتبدو ملكيّة، ورومانسيّة، وغنيةً بتفاصيل حالمة مثل الزخارف الفاخرة، وتطريزات الأزهار، والدانتيل المعقّد، والشرائط الحريرية، وطبقات التول، وفي حين أنَّ الطابع الرومانسي هو أساس هوية "مارشيسا"، إلا أنَّ الأنماط العصرية والمبتكرة هي ما يجعل فساتينها مثاليةً للعرائس الحديثة.

ولموسم خريف 2020، وجدت المصممة جورجينا تشابمان، وفريقها الإبداعي مصدر الإلهام في "إيكيبانا" وهو فنٌ من الفنون اليابانية لتنسيق الزهور، فأتت القطع غنيةً بالتطريزات المعقدة وبتلات الورود ثلاثية الأبعاد، وبالنظر إلى أنَّ فن "إيكيبانا" يركز على مختلف تفاصيل الأزهار، تم تطبيق الرؤية نفسها على التصاميم حيث اهتمت المصممة بكل عنصرٍ من عناصر الفستان من الهيكل الداخلي، والبطانة، والمشد، واللفات الدقيقة إلى الزينةِ الخارجية.

فكانت النتيجة حالمة وجاذبة للأنظار، شملت فساتين الـ ballgowns من التول الخفيف، وأخرى من قماش التفتا الجديد مزينةً بتطريزات الأزهار العاجية، كما برز فستانٌ منحوت بقصة الهالتر بتطريزاتٍ يدويةٍ جميلة.

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إجمالا، قدمت "مارشيسا" تشكيلةً للعروس العصرية التي ترغب في فستانِ زفاف بسيط وخفيف خالٍ من طبقاتٍ إضافية من القماش، وخالِ من الزخارف الثقيلة والزينة الملفتة للأنظار، والذي تستطيع ارتداءه طوال الحفل دون أن يحد من حركتها أو يفسد مزاجها.