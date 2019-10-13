" بالنسياغا"تطلق مجموعة من الحقائب بشخصية "هالو كيتي"

كشف بيت أزياء Balenciaga النقاب عن حقائب اليد الجلدية التي تحمل شعار Hello Kitty الشهيرة والتي عٌرضت من خلال أسبوع الموضة في باريس.

تتوفر الحقائب باللون الوردي والأبيض والأسود، وتتميز بشكل مجسم كبير لشخصية Hello Kitty المميزة ، وجاءت الحقائب مع حقيبة صغيرة داخلها تشبه الساتان الأسود تحمل اسم العلامة التجارية باللون الأبيض الملون من الأعلى.

يُعتبر عرض أزياء بالنسياغا لربيع / صيف 2020 ، الذي عُقد في 29 من سبتمبر 2019 ، أول عرض لدار الأزياء منذ أن تركت المصممة Demna Gvasalia علامة Vetements التجارية الشهيرة وتولت منصب المدير الإبداعي لبالنسياغا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها بالنسياغا شخصية Hello Kitty في تصميماتة ، ففي العام الماضي تعاون المبدع Sanrio مع العلامة التجارية الإيطالية Furla لمجموعة من مستحضرات التجميل وحقائب اليد المطبوعة والمحافظ، بمجموعة Hello Kitty x Balenciaga .

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