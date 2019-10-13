أفضل أحذية رياضية لكرة القدم توفر الراحة والمرونة والمظهر الأنيق

يلعب الحذاء الرياضي المريح والمميز دوراً هاماً في مساعدة لاعبي كرة القدم في تحقيق الفوز في المباريات القوية والمشتعلة؛ لذا يحرص اللاعبون سواء كانوا في الهجوم أو في خط الوسط أو الدفاع على ارتداء أفضل أنواع الأحذية الرياضية لكرة القدم، وفي نفس الوقت مواكباً لآخر صيحات الموضة والأناقة.

وشهدت ملاعب المستطيل الأخضر خلال عام 2019 الكثير من التصميمات والأشكال الرائعة لأحذية كرة القدم التي تحولت من مجرد وسيلة تتيح للاعبين لعب الكرة إلى وسيلة مؤثرة وهامة للغاية لرفع كفاءة ومستويات لاعبي كرة القدم عن طريق التكنولوجيا المتعلقة بوزن أحذية كرة القدم، والخامات المصنعة لها، وفيما يلي سنعرض عليكم مجموعة واسعة من أفضل الأحذية الرياضية المميزة لكرة القدم لأشهر الماركات العالمية.

أحذية رياضية أديداس

وهي أفضل وأشهر أحذية رياضية لكرة القدم لدى اللاعبين المتميزين بالسرعة الكبيرة؛ حيث تمنحهم المزيد من خفة الحركة والمرونة لانطلاقات صاروخية، ولعل ليونيل ميسي لاعب نادي نادي برشلونة والنجم المصري الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح بجانب غابرييل جيسيوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرازيلي من أبرز النجوم الذي يفضلون هذا الحذاء.

وتتميز أحذية أديداس بتصميمها الديناميكي لسنون الحذاء، مما يزيد من العزم لسرعة أكبر. كما أنها تحتوي على السن المميز في منتصف أسفل النعل مع إطار الحذاء المكشوف، يتمسك حول كاحل القدم بأكمله للراحة والثبات، كما يتميز النعل الخارجي بأنه خفيف جداً، مما يعطي اللاعب الخفة والرشاقة اللازمة على الأرض الصلبة، ويتوافر بألوان متنوعة منها الأسود الكاحل، الأحمر والأخضر.

أحذية رياضية نايك

وهي تعتبر من أفضل أنواع الأحذية الرياضية لكرة القدم؛ حيث تم تصنيعه بدقة فالجزء العلوي مصنوع من ألياف لدنة من السباندكس؛ لكي يوفر التهوية الجيدة للقدم وبشكل عام صنع من البوليستر الصناعي الذي يمنحه المتانة .

كما دخل البلاستيك القوي في صناعة أحذية نايك؛ ليمنع أي خدش يمكن أن يصيبها وخاصة أثناء احتكاكها مع أحذية اللاعبين، كما يسهل هذا الحذاء التعامل مع الكرة أيضاً تم دعم حذاء نايك برقبة مطاطية في منطقة الكاحل لجعله متمسكاً بقدم اللاعب جيداً؛ وليستطيع التحكم بالكرة في أي لحظة والقيام بتسديدات وتمريرات أكثر دقة .

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أحذية رياضية بوما

وتعتبر من أفضل أنواع الأحذية الرياضية لكرة القدم، وهي على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة؛ حيث إنها زودت بأربطة جانبية وخلفية داعمة لباطن القدم، مما يؤدي إلى التخفيف من الضغط الذي ينتج عند تلقي تمريرات قوية جداً، أيضاً تم تزويد الحذاء ببطانة عند الركض لحماية القدم أكثر، كما تم صنع الجزء العلوي والنعل من مواد خفيفة الوزن وقوية في نفس الوقت ويتوفر هذا الحذاء بألوان كثيرة أبرزها الأسود والبرتقالي.

أحذية رياضية لوتو

وهي أفضل وأشهر أحذية رياضية لكرة القدم لدى اللاعبين المتميزين حيث تم تصنيعه من النايلون الخفيف الوزن؛ ليمنحه الرشاقة، وهي تأتي بسعر معقول، وتم تصميمها لتخدم في كل جزء منه رياضة كرة القدم، كما تحتوي على خطوط متقاطعة تجذب العين وتميزه عن بقية الأحذية الرياضية المخططة، أما الجزء العلوي فهو مصنوع من المادة Kurim PUليخفف أي تأثير ناتج عن التلقي القوي للكرة فيما صنع النعل الأوسط من EVAليوفر لك التوازن الكامل لنفسك .

أحذية رياضية نيو بالانس

وهي من أبرز وأشهر الماركات التي تنتج أفضل الأحذية الرياضية لكرة القدم، وتتميز بمظهرها الأنيق والبسيط إضافة إلى جرأتها وخفة وزنها وألوانها المشرقة للغاية المعتمدة على اللون الأحمر والأبيض، وهذا ما ساهم في اعتماد العديد من اللاعبين على هذا الحذاء.

أحذية رياضية ميزونو باشون

وهي أحذية رياضية تلبي مختلف احتياجات وأذواق لاعبي كرة القدم بشكل رائع، حيث يتميز بكل شيء يجب أن يتوفر في حذاء كرة القدم الممتاز، كما يتميز بخامات وبطانة ممتازة، وهي أساسيات ضرورية في اللعب، مما يجعله من أفضل أنواع الأحذية الرياضية لكرة القدم.

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