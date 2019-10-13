قناع "ماء الأرز" لعلاج الشعر التالف والمجعد

لـ معالجة الشعر التالف عليكِ أن تطبقي ماسك ماء الأرز، فهو واحد من أبرز أسرار الجمال عند النساء للحصول على شعر أفضل، ويبدو ماء الأرز كسائل حليبي، وهوغني بالمعادن والفيتامينات، كما يحتوي على إينوسيتو ، وهو نوع من الكربوهيدرات لذلك يساعد ماء الأرز على تقوية الشعر، كما أنه يعزز الدورة الدموية في الجسم ، ما يساهم بإصلاح الشعر التالف، يبقى مركب الإينوسيتول في الشعر حتى بعد شطف ماء الأرز ، ليكون بمثابة درع حامٍ للشعر من التلف.

طريقة تحضير ماء الأرز



خذي نصف كوب من الأرز وقومي بتغطيته بالأرز أكثر مما تستخدمه عادة للطهي.

اغلي الأرز لبعض الوقت. يمكنكِ إما أخذ الماء الزائد الذي يأتي إلى الطبقة العليا أو الانتظار حتى ينضج الأرز ثم يصفى الماء الزائد.

بعد غسل الشَّعْر بالشّامبو، يُصبّ ماء الأرز المُخفّف على الشَّعْر.

باستخدام أطراف الأصابع تدلّك فروة الرّأس بلطفٍ لمدّة 10 دقيقة.

يُشطّف الشَّعْر جيّداً بالماء العادي. يُمكن القيام بذلك مرّتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع.

فوائد مياه الأرز للشعر

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- تحسين نمو الشعر: تعمل مياه الأرز على معالجة تساقط الشعر، وتحتوي مياه الأرز على الأحماض الأمينية التي تعمل على تجديد الشعر وزيادة نموه، كما تحتوي على الفيتامينات B ،C ،E ، التي تزيد من سرعة نمو الشعر.

- التقليل من تقصّف الشعر: تحتوي مياه الأرز على الكثير من البروتينات، التي تساعد على التخلّص من انقسامات الشعر، حيث تحدث انقسامات الشعر نتيجةً لتعرّض الشعر للتلوث الخارجي، ممّا يساعد الشعر على فقدان صحته، وتعمل الأحماض الأمينية المتوفرة في ماء الأرز على معالجة أضرار الشعر وإصلاحه.

- تحسين نسيج الشعر: عند غسل الشعر بشامبو، يفضّل غسله بماء الأرز، بدلاً من استعمال البلسم، حيث يساعد ماء الأرز على تحسّن الشعر، وزيادة كثافته، للحصول على شعرٍ صحي وجميلٍ.

- حماية الشعر من الأضرار: تساعد مياه الأرز على التقليل من الاحتكاك السطحي، وتحسين مرونة الشعر، وتعمل الكربوهيدرات الموجودة في الأرز، والتي تسمّى إينوزيتول، على معالجة تلف الشعر وحمايته، وتبقى هذه المادة في الشعر حتى بعد إزالة ماء الأرز، ممّا يساعد على حماية الشعر من التلف.

- تقوية جذور الشعر: تحتوي مياه الأرز على العديد من الأحماض الأمينية المفيدة للشعر، وتساعد مياه الأرز على تقوية جذور الشعر، وتزيد من لمعانه ونعومته.

- معالجة قشرة الرأس: القشرة هي مشكلةٌ محرجةٌ، تتسبّب بالحكة للرأس، وتساعد مياه الأرز على التخلّص من مشكلة القشرة، والوقاية منها عند استخدامها باستمرارٍ.

- جعل الشعر حريري ولامع: تعمل ماء الأرز على جعل الشعر ناعمٌ، ولامعٌ، وصحي.

- إزالة القمل: القمل يعتبر مشكلةٌ مزعجةٌ جداً، ويساعد النشا المتوفّر في ماء الأرز القضاء على القمل، والتخلّص منه بسهولةٍ.

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