اكتشفي عطرك المناسب لكِ وفق الأبراج الفلكية

كثير من الأحيان، ما تأسرنا وتحبس أنفاسنا العطور المنعشة ذات الروائح الفواحة برحيق الزهور الطبيعية، أو تلك الشرقية الغنية بنفحات العود والعنبر الساحرة، وغيرها من العطور الفخمة الجذّابة. ولكن، ان اختيار العطر المناسب يعلب دورًا رئيسًا في ترجمة شخصية المرأة؛ إذ يعبّر عن ذوقها ويعزّز من حضورها أمام الآخرين، وأيضًا يعطي بعدًا كبيرًا لتأثيره في من حولها سواء بالرفض أو القبول. وبما أن الأبراج تفصح عن شخصية ومواصفات كل مولودة، فهي كذلك تكشف عن أفضل العطور المناسبة لكل امرأة راغبة في زيادة جاذبيتها بنفحات عطرية يحددها برجها الفلكي. اكتشفي العطر الآنسب وفق برجك:

العطر المناسب لمولودة برج الحمل:

مولودة برج الحمل، جريئة وجذّابة. فهي تتمتّع بحضور جريء ومثير للإعجاب أينما حلّت. وتناسبها العطور القويّة، التي تدوم لفترة طويلة؛ والأهمّ أن تكون جذّابة، تثير فضول المحيطين بها. امرأة غير تقليدية، لا تخشى من تجربة نغمات عطرية جديدة في سبيل تكريس جاذبيّتها. تفضّل العطور ذات النغمات الحارّة، مثل القرفة وجوزة الطيب والفانيليا، كذلك وردة الجيرانيوم والبرتقال الأحمر والحامض والمسك.

العطر المناسب لمولودة برج الثور:

المرأة الثور،تتمتع بشخصية كلاسيكية ورومانسية، تعشق الطبيعة وتتآلف معها. وتستمد قوتها من جذور الأرض. لذا، فهي تحتاج إلى عطور تحتوي على نغمات الفواكه والزهور التي تيقظ حواسها. كما أنها تناسبها العطور الخشبية العطرية والراقية الرومانسية. وتلك العطور المستمدّة من النباتات والزهور والفاكهة. فالمرأة الثور تعرف كيف تختار منها ما يبرز أنوثتها، وتميل نحو العطور القويّة والعميقة التأثير؛ لأنّها تحبّ أن تتنشّق عطرها المفضّل. وهذا الأمر يعني أنها تفضّل اختيار العطور الفخمة دائمًا. واختيار العطر من أولويّات الحياة بالنسبة لها، وهي تولي هذا الأمر عناية كبيرة. وعندما تختار عطرًا ما، فإنها تميل إلى العطور التي تتميّز بنغمة أحادية، كالفانيليا والباتشولي والبنزوين والورد واللافندر. وكذلك الماندرين الصقلّي، وياسمين السامباك والنيرولي التونسي، ممزوجة برائحة خفيفة من الفانيليا وخشب الصندل.

العطر المناسبة لمولودة برج الجوزاء:

مولودة برج الجوزار، امرأة ذات شخصية متميزة ومرحة. تناسبها العطور التي تضمّ نغمات متناقضة، ولكن متكاملة. وأكثر النغمات التي تحبّها هي الحمضيّات واللافندر والنعناع والفاكهة. وعلى الرغم من أنها تحبّ التغيير بطبيعتها، إلا أنّها تنجذب دومًا إلى النغمات المنعشة والعميقة التأثير في آن. وهي تفضّل وضع العطر على المعصمين لينتشر أريجه كلّما حرّكت يديها أثناء التحدّث. لذلك تنجذب الى العطر الذي يكون امتدادًا خاصًا بها، بنغمات الكراميل المغلّفة بالماندرين، والليمون، والدرّاق، ممزوجًا بنفحات زهر الليمون والياسمين، لتنتهي بشذى أخشاب الأرز والغاياك والصندل والعنبر.

العطر المناسب لمولودة برج السرطان:

تملك المرأة السرطان حاسّة شمّ قويّة جدًا، وهي تميل الى الروائح المثيرة، من ضمنها التين والإجاص والتفّاح والعنبر والرمّان وجوز الهند وزهور البرتقال والفانيليا وخشب الصندل. كذلك تجذبها نغمات الياسمين الشذّية والزهور على أنواعها، والفانيليا الشهية، والفاكهة المنعشة التي تشعرها بالأمان والراحة.لا تحبّ الإفراط في رشّ العطر، بل تضعه على مواطن النبض، ولا تهتمّ بأن يشمّ الآخرون عطرها، فهي تحبّ أن تستمتع بالراحة في عالمها الخاصّ بها وحدها. تناسبها العطور ذات نكهة الحمضيّات ونوتات زهرة السحليّة السوداء، يتوسّطها عبير الفانيليا الدافئ، لتنتهي برائحة خشب الإيبوني وغيرها من النغمات الخشبيّة.

العطر المناسب لمولودة برج الأسد:

تتميّز المرأة الاسد بقوة شخصيتها، وترفها . فهي تميل إلى العطور التي تدغدع أحاسيسها وتترك تأثيرها الفعّال في نفوس الآخرين. كما أنها تعشق العطور لا سيما الباهظة الثمن، التي تتضمّن الكثير من النغمات الحسّية، خصوصًا المسك وزهر البرتقال والعنبر، كذلك القرفة وجوزة الطيب، من دون أن ننسى الميموزا والفانيليا والياسمين يتوازن فيه عبق السحلية السوداء مع أريج السحلية المخمليّة، تتبعهما نفحة من وردة تركيا والياسمين.

العطر المناسب لمولودة برج العذراء:

المرأة العذراء، صاحبة شخصية مميزة، فهي تتميز بأناقتها غير المتكلفة. تحب دائمًا أن تكون صادقة مع نفسها وترفض التصنع بكل أنواعه. تميل الى العطور ذات الروائح الناعمة والنظيفة، وكذلك تلك التي تنضح بنغمات حلوة؛ ولا تمانع إطلاقًا في وضع عطور تحتوي على نغمات الزهور، لا سيما البنفسج واللافندر، والبرتقال واليانسون. لا تجذبها نوتات المسك وغيرها من النغمات الخشبيّة القويّة. وكذلك تفضل العطور بنغمات النيرولي التونسي مع الشاي والبرغموت، ممزوجة مع زهرة التياريه والعنبر.

العطر المناسب لمولودة برج الميزان:

تمتلك المرأة الميزان شخصية مثالية، كلاسيكية وعصرية. فهي تحب التوازن في حايتها وكذلك في اختيارها العطور. لذا، تميل الى الروائح التي تعكس الانسجام بين النغمات المختلفة. أمّا تلك التي تأسر أحاسيسها، فهي الجيرانيوم وزنبق الوادي والبنفسج والميموزا، إلى جانب النغمات الحمضية المنعشة. وكلّما كان العطر ينضح أنوثةً، انجذبت إليه بقوّة. والعطور المناسبة لمولودة برج الميزان تلك الغنية بنفحات الخزامى الإنكليزي، والفلفل الوردي والنيرولي، يتبعها عبير أوراق التوت وزهر الليمون، لتنتهي بنفحات من الفيتيفير والمسك.

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العطر المناسب لمولودة برج العقرب:

المرأة العقرب، تمتلك شخصية غامضة وحيوية في الوقت ذاته، وتستهويها العطور التي تعبّر عن أحاسيسها؛ فتجذبها نغمات الورود والمسك بالدرجة الأولى، تليها نوتات الجلد والبهار والزنجبيل واليانسون، مع نفحات العنبر الغنيّ. وتناسبها العطور بنفحات ورديّة تعزّزها رائحة الزعفران وأزهار الفريزيا، يليها الباتشولي والبنفسج، ثمّ عبير العود والفانيليا والصندل.

العطر المناسب لمولودة برج القوس:

تتمتّع المرأة القوس، بالحسّ المرهف والاستقلالية أيضًا. فهي تُعرف بتفاؤلها وحبّها للحياة، بالإضافة إلى فطنتها وسرعة بديهتها. تميل المرأة القوس إلى العطور التي تخلّف أثرًا حسيًا يجذب من حولها. لذلك، تجذبها العطور ذات نغمات الزعفران وجوزة الطيب والنوتات الخشبية والفاكهة الحلوة، مثل الإجاص والخوخ وزهرة النرجس. وتناسبها العطور بنغمات البرغموت، ممزوجة مع التوت واللوز والحامض ووردة بلغاريا، لتنتهي بشذى الفانيليا والمسك الأبيض وخشب الصندل.

العطر المناسب لمولودة برج الجدي:

المرأة الجدي، أنيقة وعملية في الوقت ذاته. فهي صادقة حتى في اختيارها العطر؛ لذا أذا أُغرمت بعطر لا تتخلّى عنه بسهولة ليصبح رفيقها الدائم. تجذبها العطور ذات نغمات الزهور والفاكهة. وهي تتمتّع بذوق مرهف في ما يتعلّق بالعطور، وتعرف كيف تختارها بما يتناسب مع شخصيّتها. كما وتملك القدرة على وضع قواعد حول استخدام العطور بشكل يثير حسد قريناتها. أما العطور التي تناسب المرأة الجدي فهي التي تحتوي على نغمات سكّرية وفاكهيّة، ونفحات من زهرة شجرة الدرّاق، ونوتات خشبيّة خفيفة.

العطر المناسب لمولودة برج الدلو:

تمتلك المرأة الدلو، شخصية فريدة؛ فهي مستقلة ومبدعة، تكره القيود. تعرف كيف تختار عطور بدقّة متناهية؛ تجنبًا لكي لا يُساء فهم نواياها. في بعض الأحيان، تخلط نغمات مختلفة من العطور، لتصنع نفحتها الخاصّة والمميّزة. تغيّر عطرها وفق مزاجها، ووفقًا لتبدّل المواسم. وأكثر النغمات التي تعشقها امرأة الدلو هي البرغموت. أما العطور التناسب المرأة الدلو فتلك الغنية بنفحات حشيشة الملاك، تتبعها رائحة مسك الروم الدرني، ثمّ بعض النغمات العنبريّة والخشبيّة.

العطر المناسب لمولودة برج الحوت:

المرأة الحوت، رومانسية وحالمة ومتألقة. فهي مستقلة بطبعها، تمتلك حسًا فنيًا لافتًا. لذا، تجذبها العطور الرومانسية، ذات النفحات الحالمة والناعمة. وأكثر النوتات التي تأسرها هي نغمات المحيط والزهور والفاكهة الاستوائية. أما أكثر العطور التي تناسب مولودة برج الحوت العطور بنكهة مثلّجات سوربيه الليمون الحامض، ثم بنغمة زهرة الفاوانيا، مع مزيج من البنزوين والمسك والعسل والكراميل.

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