"الزمرد" يزيّن أجمل مجوهراتك في خريف 2019

تفضل الكثير من النجمات الزمرد الأخضر الذي يعتبر من أكثر الأحجار الكريمة فخامةً , وخلال إطلالاتك المقبلة في خريف 2019، يمكنك اختيار خاتم مرصع بالزمرد الأخضر ليضيف لمسة ساحرة لإطلالتك ويزيد من انتعاشها.

وأبدعت العديد من ماركات المجوهرات الشهيرة خواتم مرصعة بالزمرد الأخضر بتصاميم مختلفة تناسب أذواق نساء العرب وأشكال اليد والأصابع.

قدمت بعض الماركات خواتم بالذهب الوردي والذهب الأصفر ومرصعة بحجر الزمرد في تناغم يخطف الأنفاس , أحببنا خاتم Anna Sheffield الذي يجمع بين عدة أحجار كريمة، وبتصميم غير تقليدي ولافت للأنظار.

برزت العديد من موديلات خواتم بالذهب الأبيض والمرصعة بهذا الحجر الثمين ، فقدمت بعض الماركات خواتم ذهب ابيض تجمع بين الزمرد والألماس على الجانبين، مثل خواتم بوشرون Boucheron، كارتييه Cartier.

كما أحاط الألماس فص الزمرد الأخضر في تصاميم متنوعة ولافتة للأنظار، مثل الخاتم البيضاوي من تيفاني آند كو Tiffany & Co، والخاتم المستدير من غراف Graff.

وأبدعت ماركة شوميه Chaumet العديد من التصاميم التي تجمع بين الزمرد والألماس، ويأتي خاتم التاج في مقدم التصاميم المميزة والأيقونية التي قدمتها العلامة ، كذلك قدمت ماركة شوبارد Chopard تصاميم متنوعة للخواتم المرصعة بالزمرد، مثل خاتم القلب وخاتم الإجاصة.

وتتمتع خواتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بالنعومة والبساطة، حيث خواتم الذهب الأبيض وأحجار الزمرد الأخصر بأحجام كبيرة وصغيرة لتناسب مختلف أشكال اليد وأحجام الأصابع.

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