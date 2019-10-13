تعرف على أحدث صيحات الموضة لموسم ربيع وصيف 2020

شاهدنا الكثير من التصميمات الأنيقة والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في العام المقبل، خلال عروض الأزياء المميزة التي برزت ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020.



وفي هذا السياق نرصد لكِ منها صيحات موضة، طغت على أهم دور الأزياء، لتكوني السباقة في التعرف إليها والتألق بها قريبًا.

موضة طبعة الحيونات

طغت الأقمشة ذات طبعة الحيونات، وبخاصة الحمار الوحشي "الزيبرا"، على الكثير من عروض الأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، وتنوعت بين الأزياء العملية والخاصة بالسهرات.

موضة البنفسجي

لون البنفسجي حضور مهم وقوي في الكثير من عروض الأزياء في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، حيث عكس طبيعة الأجواء في لندن بخاصة في فصل الربيع.

موضة نقوش مربعات الشطرنج

اعتمد الكثير من دور الأزياء على موضة نقوش مربعات الشطرنج بشكل مميز، حيث برزت بألوان كثيرة ومتنوعة، ما أعطى لمسة مميزة للتصميمات.

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موضة شورت الدراجة الهوائية



شورت الدراجة الهوائية، أو المعروف بشورت الأميرة ديانا، كان الأبرز في عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع 2020، وقد تنوع بين العملي والخاص بالسهرات.



موضة خلط الأنماط



إنّ الأساس في ربيع 2020 هو خلط الأنماط والتمرد على الأزياء التي تعتمد النمط الواحد فقط، كأن تختاري مثلًا نقشة الحمار الوحشي، مع قماش مطبع بالرسمات الهندسية.

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