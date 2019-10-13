عروض اليوم الرابع من أسبوع الموضة العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - لليوم الرابع على التوالي تستمر عروض اسبوع الموضة العربي المقام في السيتي ووك مع نخبة من المصممين الشباب والتي غلب عليها طابع الرقي والكلاسيك وهم كيبوسكايا جوناثان مارك والعلامة التجارية BLSSD ومحمد قرقماز.

تصميم للمصمم محمد قرقماز خلال أسبوع الموضة العربي



كان العرض الاول للمصممة الروسية كيباسكايا التي قدمت مجموعه مستوحاة من حقبة الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي للرجال والنساء وحتى الاطفال من الجنسين من طبقة اللورد والاميرات (البرنسس) بملابس فاخرة جدا مع اكسسوارات يدوية تؤكد الجمال الفردي، اتسمت التشكيلة بالشيفون والمعاصم الطويلة على الطراز الاوروبي القديم والقبعات الملكية المدورة وعليها الريش والمرصعه وكانت الفستان الأحمر الكبير والمضيئ هو نجم العرض .

عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة العربي

عربيفستان من تصميم كيبوفسكايا خلال اسبوع الموضة العربي

تلاه عرض للمصمم الامريكي جوناثان مارك الذي يعرض اول مرة خارج وطنه وهي المشاركة الاولى له في دبي جاءت مجموعته المكونه من 20 فستان سهرة خليط من بريق هولييود والحداثة العصرية مستخدما فيها خامات اللوريكس والتي تحتوي على معدن حقيقي إلى جانب الكثير من الجلود وخامة السيكونس وتنوع في الألوان مابين الاسود البراق والرمادي والاحمر والزهري بدرجاته والذهبي الملكي وكل قطعه كانت صناعه يدوية وليست آلية .

عروض اليوم الثاني من اسبوع الموضة العربي

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من تصميم من BLSSD خلال اسبوع الموضة العربي

وعن رأيه بالمشاركة ونظرته للمرأه يحدثنا جوناثان قائلاً:" أنا سعيد جدا بتواجدي بدبي لقد شاركت سابقا ب 8 مجموعات ولكن في بلدي ، واليوم انا اشارك على مستوى عالمي والقى كل الدعم من عائلتي وهم متواجدين اليوم لدعمي معنوياً ومساندتي، بالنسبة للازياء التي اقدمها للمراة احب ان تشعرهي بالراحة عند ارتداء تصميمي مع الشعور بالثقة بالنفس بغض النظر عن أي شكل او عرق او لون بشرة لهويتها".

عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة العربي

اما بالنسبة للعرض الثالث قدمته العلامة التجارية BLSSD الرائدة في مجال الموضة والازياء في دبي وبيروت جاء بأبعاد عصرية جمع بين الكلاسيكية والحداثه حيث قدم الصرامه والجديه للرجال والاحساس الانثوي المرهف للسيدات ويجمع بين اجواء العمل الرسمية والسهرات الفاخرة امتازت المجموعة بلون الاسود البراق في الصدارة ثم الرمادي والبني تنوعت ما بين السراويل الضيقة والفساتين الفضفاضة .

اختتم العرض مع المصمم التركي محمد قرقماز عرض6 فساتين بيضاء مختلفين ومتنوعين في القصات النقشات والاشكال اضافة لفساتين الكلوش الطويلة بعدة الوان مع ذيل طويل جدا ونوع مابين التركواز والاصفر المطعمين بالكريستال والاكسسوارات والوردي الهادئ اللطيف.