"شبه الكوفيرتا بتاعتنا".. أزياء مهند جوكاك لشتاء 2020 تثير الجدل

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عقب ساعات من طرح مصمم الأزياء مهند كوجاك لتصميماته الجديدة لخريف وشتاء 2020، انهالت مئات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام"، ما بين المعجب بها، والساخر منها.
تفاصيل مجموعة "كوجاك" الجديدة
تصميمات الأولية للمجموعة الجديدة، صُنعت من خامة تشبه قماش "كوفيرتا"، التي تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق، وتنوعت الأزياء بين الفستان و "بلوزة أستومك"، و"جيب" قصيرة، بالإضافة إلى "بوت" طويل.
تعليق مهند كوجاك على مجموعة الأزياء الجديدة
"أنا أفكر فيك في صمت عميق، وأحيانا أهمس اسمك".. ذلك هو التعليق الذي دونه "كوجاك" على تصميماته الجديدة، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".
ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي
"هن" رصد أبرز ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أحدث تصميمات "كوجاك"، ومن أبرز التعليقات: "والله دي كوفيرتا بتاعتنا، اللي بنتغطى بيها كل شتاء"، و"إعادة تدوير مذهل للخدمات والأقمشة.. الأزياء رائعة"، و"أيه اللبس ده بجد.. شيء جدا"، و"بعد كده هلف الكوفيترا عليا وأنزل مشواري عادى".
مهند كوجاك مصمم أزياء شاب، يتجاوز متابعوه الـ190 ألف عبر "إنستجرام"، وتعاون مع العديد من الفنانات أبرزهن: سلمى أبو ضيف وأروى جودة، وقدم فستان من 800 كيس بلاستك تألقت به روزالين البيه، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بالتعاون مع مصريات ولاجئات سوريات.
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