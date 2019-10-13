بعد أيام من وفاة طلعت زكريا.. هنا الزاهد عايشة على الذكريات

على الرغم من مرور أيام، على رحيل الفنان طلعت زكريا، إلا إن الفنانة الشابة هنا الزاهد، لازالت تعيش على ذكرياتها مع الراحل، فهو طليق والدتها، والتي انتقلت للعيش معه منذ الصغر، حتى أصبح بمثابة والدها مثلما تحدثت عنه من قبل في العديد من المقابلات التلفزيونية.

واليوم، شاركت "الزاهد" متابعيها، عبر خاصية "الإستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، العديد من الصور القديمة، التي وثقت لحظاتها مع الفنان الراحل.

ذكريات عدة حملتها تلك الصور في ثناياها، بين حفل تخرج هنا، واستقبالهما للعام الجديد، والعديد من اللقطات الطريفة التي جمعت بين الفنانة الشابة والراحل.

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انهيار هنا الزاهد لوفاة طلعت زكريا

ورصدت عدسة "الوطن" الحزن الكبير الذي ألمَّ بالفنانة هنا الزاهد، داخل سرادق العزاء، وبكائها الدائم.

وانهارت هنا الزاهد بالبكاء، عند رؤيتها للفنان سمير غانم، الذي احتضنها وحاول مواساتها، وهي مرتدية الملابس السوداء، حزنا على الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفاة طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 59 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.