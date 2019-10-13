وصلة ضحك.. سيرين عبد النور تُداعب نجلها كريستيانو بـ"منديل"

عرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، مع نجلها كريستيانو، الذي وضعته في مارس 2018.
وظهرت عبد النور، أثناء لعبها مع نجلها كريستيانو، في محاولة لإضحاك طفلها الرضيع الذي لم يتوقف عن الضحك، بسبب حركات والدته الطريفة بواسطة المنديل.
وعلقت سرين عبد النور، قائلة، "غرامي هل الضحكة يللي مجننتني".
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