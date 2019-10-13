فيديو.. "وصلة رقص" بين مصطفى فهمي وابنته في حفل زفافها

شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، مقطع فيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، من حفل زفاف دينا ابنة مصطفى فهمي.

وأظهر المقطع "فهمي" وهو يشارك ابنته بوصلة رقص، قبل تسليمها لزوجها "إسماعيل".

وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنان ورشاقته، وخفة حضوره.

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مصطفى فهمي يحتفل بزواج ابنته

واحتفل الفنان مصطفى فهمي، بزفاف ابنته دينا، وذلك في حفل كبير اقتصر على أهل العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين، وأقيم الحفل أمس بعيدا عن أضواء الكاميرات والإعلام.

وتألق الفنان ببدلة كلاسيكية باللون الكُحلي، مع قميص بيبي بلو، وحذاء أسود.

أما العروس، فظهرت بفستان أبيض، منفوش قليلًا، بأكمام من الجوبير المُطرز، معتمدة على تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج الفاتح، متخلية عن التاج "الكلاسيكي" ومعتمدة على الإكسسوار اللامع البسيط.