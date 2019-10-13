نيرمين الفقي تعتمد على شرب الماء.. أبرز العادات الصحية لنجمات الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تتبع العديد من نجمات الفن أنظمة غذائية محددة للحفاظ على مظهرهن ورشاقتهن، وتجنب التغيرات التي قد تسببها العوامل المختلفة.

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