نيرمين الفقي تعتمد على شرب الماء.. أبرز العادات الصحية لنجمات الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
تتبع العديد من نجمات الفن أنظمة غذائية محددة للحفاظ على مظهرهن ورشاقتهن، وتجنب التغيرات التي قد تسببها العوامل المختلفة.
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