شاهد.. إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

وثقت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اللحظات السعيدة من حفل زفاف ابنة زوجها "دينا"، بنشر صورا جديدة لها.

إذ تألقت ابنة الفنان مصطفى فهمى في حفل زفافها بإطلالة أنيقة تنبض بالرقي والأنوثة، مرتدية فستانا أبيض اللون ذات التصميم الـ A-line، بأكمام متوسطة الطول من خامة الدانتيل المطرز بالورود، الذي أخذ شكل الجسد من أعلى ثم انسدل ضيقًا حتى الخصر و اتسع تدريجيًا حتى الأسفل.

واتسم فستانها بخامة الدانتيل المُزين بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقتها والذى زاد من جمال إطلالتها، ونسقت إطلالتها بطرحة زفاف طويلة من التل وتاج ألماس.

وطبقت المكياج البسيط؛ إذ اعتمدت من الألوان الترابية للعيون وأحمر شفاه باللون النوود، وتركت شعرها البني المموج منسدل على كتفيها بطريقة تتناغم مع إطلالتها.