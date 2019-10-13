محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
وثقت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اللحظات السعيدة من حفل زفاف ابنة زوجها "دينا"، بنشر صورا جديدة لها.
إذ تألقت ابنة الفنان مصطفى فهمى في حفل زفافها بإطلالة أنيقة تنبض بالرقي والأنوثة، مرتدية فستانا أبيض اللون ذات التصميم الـ A-line، بأكمام متوسطة الطول من خامة الدانتيل المطرز بالورود، الذي أخذ شكل الجسد من أعلى ثم انسدل ضيقًا حتى الخصر و اتسع تدريجيًا حتى الأسفل.
واتسم فستانها بخامة الدانتيل المُزين بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقتها والذى زاد من جمال إطلالتها، ونسقت إطلالتها بطرحة زفاف طويلة من التل وتاج ألماس.
وطبقت المكياج البسيط؛ إذ اعتمدت من الألوان الترابية للعيون وأحمر شفاه باللون النوود، وتركت شعرها البني المموج منسدل على كتفيها بطريقة تتناغم مع إطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.