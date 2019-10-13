بعد طلاقها من 3 رجال.. رانيا يوسف عن تفكيرها في الزواج: كلهم مصطفى أبو تورتة

عبر هاشتاج "اسأل رانيا" باللغة الإنجليزية، وجه أحد متابعي الفنانة رانيا يوسف سؤالا لها، حول تفكيرها في الزواج مرة أخرى، لترد عليه الممثلة عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

"كلهم مصطفى أبو تورتة".. هكذا ردت "رانيا" على السؤال، مضيفة "إيموشن" ضاحك وآخر يحمل صورة "كعكة" مزينة بالشموع، في إجابة مقتضبة وساخرة منها على رغبتها في الزواج، عقب طلاقها 3 مرات، في إشارة منها إلى واقعة الشاب الذي ترك خطيبته خلال حفل الخطوبة وأخذ "التورتة" التي أحضرها معه.

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زيجات رانيا يوسف السابقة

أول زيجة للفنانة رانيا يوسف، كانت من المنتج محمد مختار أول أزواج رانيا، وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، انتهى بالانفصال في 2011.

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عقب انفصالها عن "أبو بناتها"، تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، لمدة 4 أشهر فقط، حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا أيضًا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج منه، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

آخر رجل تزوجته هو رجل الأعمال طارق عزب، الذي تحدثت عن سعادتها بالارتباط به، ودعم لها، واهتمامه ببناتها، إلا أن علاقتهما لم تستمر، حيث انفصلا في 2018، بعد زواج دام 6 أعوام.