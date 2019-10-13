"سمر" عن تجربة رئاسة تحرير "الوطن": عرفت الجورنال بيطلع ازاي من الألف للياء

قالت سمر صالح المحررة بجريدة "الوطن"، إنها مارست جميع مهام رئيس التحرير، أثناء إدارتها الجريدة 24 ساعة ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي نظمته وزارة التضامن بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشونال إيجيبت" والسفارة الكندية بالقاهرة.

وأضافت "سمر"، خلال حوارها مع شيرين عفت وسالي شاهين، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية: "مارست كل مهام رئيس التحرير، دخلت الاجتماع الصباحي وشوفت الأفكار، وعرفت من الألف للياء ازاي الجورنال بيطلع".

وأكملت: بدأت بتجميع الأفكار وناقشتها، بعدها نزلت قسم الإخراج والتنفيذ وتابعت رسم الصفحات لأول مرة في حياتي، وأستاذ مسلم خلاني اختار العنوان الرئيسي للعدد، واتكتب على العدد إن الطبعة دي برئاسة تحرير سمر صالح".