"دور المرأة في مواجهة الإرهاب" مؤتمر بدار الأوبرا الثلاثاء

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ندوة بعنوان دور المرأة في مواجهة الإرهاب، في السابعة مساء الثلاثاء 15 أكتوبر على المسرح الصغير.
وسيحضر الندورة، كلا من الكاتبتين منى رجب وسارة السهيل، والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.
وتتضمن الندوة مناقشة دور المرأة في بناء جيل يتمسك بقيم المواطنة، وضرورة مضاعفة الجهود للتوعية بخطورة التطرف، وغيرها من الموضوعات الهادفة إلى نشر قيم التسامح في المجتمع.
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