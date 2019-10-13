الامارات | شاروخان يصل السعودية لحضور منتدى صناعة الترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يصل السعودية لحضور منتدى صناعة الترفيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل النجم السينمائي الهندي شاروخان إلى الرياض، اليوم الأحد، في زيارة الى السعودية تستمر يومين لحضور منتدى صناعة الترفيه الذي تنظمه المملكة.
وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد كشفت عن أسماء المكرَّمين بجوائز صناعة الترفيه، حيث تضم القائمة مشاهير عرب وعالميين يتقدمهم الفنان السعودي محمد عبده والهندي شاروخان، والأمريكي ويل سميث.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجائزة تستند للرأي العام ومخصصة للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.
وضمت القائمة عدة أسماء آخرين من بينهم عالميًا راسیل کرو وجیسون موموا وفاندام وعربيًا: عمرو دياب وماجدة الرومي وعادل إمام وسعد الفرج.
يُذكر أن هذه الاحتفالية من المتوقع لها أن تشهد حضورًا لافتًا لمجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
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