الامارات | بالصور.. أقدم حذاء في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أقدم حذاء في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء آثار من الأكاديمية الوطنية للعلوم في ارمينيا، أقدم حذاء في التاريخ.

ويعود الحذاء الذي أطلقوا عليه اسم "أريني-1" إلى 5500 عاما، بحسب صحيفة "انديبنتد"، و"ناشيونال جيوغرافيك".

الحذاء جلدي تم اكتشافه في حالة ممتازة جدا في كهف "أريني-1" في أرمينيا، وهي فردة حذاء جلدية واحدة، وكان محشيا بالقش، ولا يزال العلماء غير أكيدين ما إذا كان ذلك بغرض إبقاء القدم جافة ودافئة، أو بغرض الحفاظ على شكل الحذاء بعد خلعه.

Advertisements

ويعتبر عام 1991 مهما في تاريخ الأحذية أيضا، فعلى الحدود النمساوية الإيطالية، استطاع علماء الآثار اكتشاف إنسان محنط، يعود إلى العصر الحجري يدعى "أويتزي"، والذي توفي قبل 3300 عام، حيث توفي مرتديا حذاءه المصنوع من جلد الغزال، وبنعل مصنوع من جلد الدب، كما أنه محشو بالقش، ويعتقد العلماء بأن هذا الحذاء نموذج مثالي عن تقنية إنتاج الأحذية في ذلك العصر.

وتعتمد تقنية الأحذية في ذلك العصر على تقليل عدد الغرز قدر الإمكان، فكلما قل عدد الغرز والقطع المخاطة ببعضها البعض، كلما زادت فرصة أن تبقى القدم دافئة وجافة، كما أنهم كانوا يقومون بتجعيد الجلد، مع محاولة لتفادي الخياطة قدر الإمكان، حيث تبدو الغرز بسيطة وغير آمنة تماما، نظرا لبدائية الأدوات التي كانت تستخدم آنذاك.