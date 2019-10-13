خروجة وفسحة مختلفة.. تفاصيل زيارة متحف القوات الجوية في عيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن "خروجة" غير تقليدية، ويحتارون في أغلب الأحيان عند اختيار المكان المناسب الذي يحقق لهم معادلة "مكان جديد وخروجة مختلفة".

لكن هل فكرت يومًا في زيارة بين الطائرات العسكرية، ومشاهدة غرف عمليات القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر.. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه الأجواء مجانًا، وذلك احتفالًا بعيد القوات الجوية الذي يجل في الـ14 من أكتوبر من كل عام.

وأعلن متحف القوات الجوية المصرية فتح أبوابه للزائرين مجانًا غدًا بمناسبة عيد القوات الجوية الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة بانتصار قواتها الجوية، والتي خاضت معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية وحتى النهاية.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، أبرز العروض التي ينظمها المتحف غدا لزواره:

- استقبال بالموسيقى العسكرية في بداية افتتاح المتحف أمام الزوار، ومحاكاة بجولة سياحية فوق معالم مصر من القاهرة لأسوان في الطائرة TU16 المقاتلة.

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2- عرض خارجي للطائرات وعرض متحفي داخلي للطائرات.

3- يُتاح أيضًا التفقد الداخلي لواحدة من أكبر طائرات النقل في العالم، بالإضافة إلى أول بشائر الصناعة المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر المقاتلة 300.

4- زيارة غرفة عمليات القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة.

5 - عرض سينما 3D عن بطولات القوات الجوية وعروض ترفيهية أخرى بأسعار رمزية.

6- يوجد أيضًا جانب ترفيهي للأطفال لتتمكن من اصطحاب أطفالك معك، والتمتع بالتنزه في الحديقة وملاهي الأطفال، كما ستتوفر عروض ترفيهية أخرى للأطفال بأسعار رمزية.

7- سيصاحب مجموعات الزيارة مرشد سياحي والتصوير مجانًا. والمتحف يفتح أبوابه غدًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً، ويقع بشارع صلاح سالم، قاعدة ألماظة الجوية بجوار مجمع الجلاء العسكري، أمام الكلية الحربية بالقاهرة.