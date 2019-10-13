لعروس 2020.. إليك الأحدث في اتجاهات فساتين الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تجد كثير من الفتيات صعوبة في اختيار فستان زفافها المناسب لشكل جسمها ولون بشرتها ويواكب ايضا أحدث صيحات الموضة، فحلم كل عروس أن تكون في كامل تألقها كالأميرة.. لذا اخترنا لكِ سيدتي خلال السطور التالية، فساتين زفاف من أبرز مصممي العالم والأحدث في عالم الموضة والأزياء لعام 2020، وهم كالتالي:

1-التصميم المُزين بالزهور

لمسات من الرقي أضفتها نقوش الزهور البارزة على تصميمات هذا الموسم، وجاءت أشكال الزهور متوسطة الأحجام والأشكال، واتسمت بالألوان الجريئة، وإبراز أنوثة المرأة عن طريق إدخال خامة التل الناعمة والدانتيل على الفساتين

2- Ballgown

إذا كنتِ ترغبي في إطلالة كالأميرات؟.. فاعتمدي على تصميم الـ Ballgown الذي يناسب أكثر الفتيات طوال القامة، يتميز بأنه يحدد الخصر وينسدل منفوشًا، وبالتالي يخفي أي عيوب في منطقة الخصر وخاصة الممتلئات من أسفل.

وتميزت التصاميم بخامة الساتان الثقيل ودرجة لون الأبيض الأثيري مع تول ناعم.

3-Capes

تصدر الـCapes أحدث التصميمات العصرية والرائجة خلال موسم 2020 وظهر بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية خاصة بأسابيع الموضة، حيث يساعد على منح المرأة إطلالة أنيقة و جذابة في آن واحد.

4- One-Shoulder Necklines

يمكنك الأن ارتداء تصميم الـone shoulder في فستان زفافك الذى كشف خبراء الموضة أنه متصدر موضة 2020 بقوة، وسيكون له عدة خامات كثيرة تنوعت ما بين الساتان الثقيل أو الإغريقي مع التول الشاش.

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5-Crepe Dresses

يُعرّف الكريب على أنه نسيج حرير أو صوف أو ألياف تركيبية ذو مظهر يتسم بالبساطة. هذا النسيج المتين الذي لا يخلو من الأناقة يضفي لمسة عصرية على الفور وهو يجذب الجميع. لقد رأينا فساتين كريب بأكمام boho bell ورؤوس طليعة وقصات عنق حادة.

6- Feathersالريش

ظهرت موضة فساتين الزفاف المزينة بالريش بشكل كبير بأحدث موسم، لاسيما في الفساتين السواريه، وتعتبر هذه الصيحة لافتة للنظر وجذابة، وجاء بعدة تصميمات كثير.

7- Puffy Sleevesالاكمام المنتفخة

واحدة من أكثر صيحات الثمانينيات رواجًا، الأكمام المنفوخة، فهي صيحة غير مألوفة وكلاسيكية ، لكنها عادت بقوة هذا العام ، لتزين أحدث التصميمات لعام 2020.

Short Dresses -8

تربعت موضة الفساتين القصيرة على عرش كافة عروض الأزياء على مستوى العالم لعام 2020، لما تعكسه الفساتين القصيرة من أناقة وأنثوية.

9-Bridal Suits البدلة البيضاء الكلاسيكية

لمحبات الجرأة و التجديد إليكِ صيحة Bridal Suits هي بديل فساتين الزفاف التقليدية، ويتميز بعضها بالأكمام الدانتيل ، والسترات peplum وقصة العنق الحادة.