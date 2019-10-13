لعروس 2020.. إليك الأحدث في اتجاهات فساتين الزفاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
تجد كثير من الفتيات صعوبة في اختيار فستان زفافها المناسب لشكل جسمها ولون بشرتها ويواكب ايضا أحدث صيحات الموضة، فحلم كل عروس أن تكون في كامل تألقها كالأميرة.. لذا اخترنا لكِ سيدتي خلال السطور التالية، فساتين زفاف من أبرز مصممي العالم والأحدث في عالم الموضة والأزياء لعام 2020، وهم كالتالي:
1-التصميم المُزين بالزهور
لمسات من الرقي أضفتها نقوش الزهور البارزة على تصميمات هذا الموسم، وجاءت أشكال الزهور متوسطة الأحجام والأشكال، واتسمت بالألوان الجريئة، وإبراز أنوثة المرأة عن طريق إدخال خامة التل الناعمة والدانتيل على الفساتين
2- Ballgown
إذا كنتِ ترغبي في إطلالة كالأميرات؟.. فاعتمدي على تصميم الـ Ballgown الذي يناسب أكثر الفتيات طوال القامة، يتميز بأنه يحدد الخصر وينسدل منفوشًا، وبالتالي يخفي أي عيوب في منطقة الخصر وخاصة الممتلئات من أسفل.
وتميزت التصاميم بخامة الساتان الثقيل ودرجة لون الأبيض الأثيري مع تول ناعم.
3-Capes
تصدر الـCapes أحدث التصميمات العصرية والرائجة خلال موسم 2020 وظهر بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية خاصة بأسابيع الموضة، حيث يساعد على منح المرأة إطلالة أنيقة و جذابة في آن واحد.
4- One-Shoulder Necklines
يمكنك الأن ارتداء تصميم الـone shoulder في فستان زفافك الذى كشف خبراء الموضة أنه متصدر موضة 2020 بقوة، وسيكون له عدة خامات كثيرة تنوعت ما بين الساتان الثقيل أو الإغريقي مع التول الشاش.
5-Crepe Dresses
يُعرّف الكريب على أنه نسيج حرير أو صوف أو ألياف تركيبية ذو مظهر يتسم بالبساطة. هذا النسيج المتين الذي لا يخلو من الأناقة يضفي لمسة عصرية على الفور وهو يجذب الجميع. لقد رأينا فساتين كريب بأكمام boho bell ورؤوس طليعة وقصات عنق حادة.
6- Feathersالريش
ظهرت موضة فساتين الزفاف المزينة بالريش بشكل كبير بأحدث موسم، لاسيما في الفساتين السواريه، وتعتبر هذه الصيحة لافتة للنظر وجذابة، وجاء بعدة تصميمات كثير.
7- Puffy Sleevesالاكمام المنتفخة
واحدة من أكثر صيحات الثمانينيات رواجًا، الأكمام المنفوخة، فهي صيحة غير مألوفة وكلاسيكية ، لكنها عادت بقوة هذا العام ، لتزين أحدث التصميمات لعام 2020.
Short Dresses -8
تربعت موضة الفساتين القصيرة على عرش كافة عروض الأزياء على مستوى العالم لعام 2020، لما تعكسه الفساتين القصيرة من أناقة وأنثوية.
9-Bridal Suits البدلة البيضاء الكلاسيكية
لمحبات الجرأة و التجديد إليكِ صيحة Bridal Suits هي بديل فساتين الزفاف التقليدية، ويتميز بعضها بالأكمام الدانتيل ، والسترات peplum وقصة العنق الحادة.
كانت هذه تفاصيل خبر لعروس 2020.. إليك الأحدث في اتجاهات فساتين الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.