خدعة حفل الزفاف.. عروس تفاجئ زوجها بما لا يتوقعه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض عريس يدعى بيلي، لخدعة طريفة خلال حفل زفافه، حيث توقع أن يرى عروسه الجميلة تقف خلفه عندما يستدير، خلال تصوير فيديو حفل زفافه، ليفاجأ بصديقه المقرّب بالفستان الأبيض.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن العروس اتفقت مع صديق عريسها المقرّب على خداعه، حيث تظهر العروس وهي تساعد جونز على الاستعداد، في حين أنّ الإشبينات يتحضّرن للّحظة المنتظرة.
العريس استعد للالتفات متشوّقًا لاتخاذ صورة مع عروسه، معتقدًا أنّها خلفه، لكنه وقع أرضًا من الضحك عندما استدار ورأى صديقه المقرب منه في فستان الزفاف، ما أوجد جوًّا من الفرح والضحك العارم.
الزوجة ظهرت بعدها بفستانها الدانتيل الاستثنائي، فأبهرت الجميع، وأشار المصوّر إلى أنّه حاول السيطرة على نفسه والبقاء هادئًا في هذه اللحظة.
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