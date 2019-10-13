إليك.. طريقة تنظيف فرشاة المكياج بسهولة

بين الحين والآخر تحتاج الفتيات لتنظيف فرشاة المكياج، للوقاية من البكتيريا، ويقدم "هُن" طريقة سهلة لغسلها في التقرير التالي.
شامبو الأطفال
خبراء التجميل ينصحون باستخدام شامبو الأطفال لغسل فرش المكياج، لأنه لا يحتوي على قدر كبير من المواد الكيميائية.
ويجري مزج الفرشاة بنصف كوب من شامبو الأطفال، ولتر من الماء الدافئ، وضعي فرش المكياج في الخليط، وقومي بتنظيفها جيداً بيديك، ثم اغسليها بماءٍ دافئ واتركيها لتجف.
الخل
كما يمكنك استخدام مقدار من الماء والخل بنسبة 1:3، أي ملعقتين من الماء، لكل ملعقة خل، وذلك من خلال وضع الفرش في هذا الخليط، وافركيها حتى تتخلص من كل المكياج، واشطفيها بعد ذلك بالماء واتركيها لتجف.
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