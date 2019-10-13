السمنة وقلة شرب الماء.. عوامل تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

تتشكل حصوات الكلى نتيجة وجود رواسب صغيرة داخل الكلى، تتكون من أملاح حمضية ومعدنية.

وتتكون الحصوات عندما يتركز البول، ما يسمح للمعادون بالتبلور والالتصاق ببعضها، ولا يوجد سبب محدد للإصابة بحصوات الكلى، ومن أعراضه كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

ألم شديد في الظهر وتحت الأضلاع.

ألم أثناء التبول.

ألم أسفل البطن.

تلون البول باللون الوردي أو الأحمر أو البني.

بول عكر أو كريه الرائحة.

غثيان وقيء.

حاجة ملحة مستمرة للتبول.

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حمى ورعشة في حالة وجود التهاب.

أسباب الإصابة بحصوات الكلى

التاريخ العائلي.

يمكن أن يتسبب عدم تناول كميات كافية من الماء كل يوم، في زيادة مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.

يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين والصوديوم والسكر، إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.

ترتبط السمنة باحتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

خطوات تعزز الوقاية من حصوات الكلى

شرب كميات كبيرة من الماء.

اختيار نظام غذائي منخفض الأملاح والبروتين الحيواني.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.