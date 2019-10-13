سمر صالح: كفاءتي وراء اختياري لرئاسة تحرير "الوطن" 24 ساعة

قالت سمر صالح المحررة بصحيفة "الوطن"، إنها علمت بتكليفها برئاسة تحرير الصحيفة لمدة 24 ساعة، قبل تنفيذ القرار بيوم، وذلك ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة والذي نظمته من وزارة التضامن بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشونال إيجيبت" والسفارة الكندية بالقاهرة.

وأضافت "سمر"، خلال حوارها مع شيرين عفت وسالي شاهين، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، أن كفاءتها المهنية وراء اختيارها لتشغل منصب رئاسة تحرير "الوطن" لمدة يوم.

وأضافت: "اشتغلت في جريدة الوطن أول ما تخرجت، وحضرت مؤتمرات شباب كتير، والحمدلله تجربة الإدارة كانت جميلة أوي".