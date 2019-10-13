شاهد أحدث فساتين السواريه لأيمن لحموني لخريف وشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير -هاني رجب

بلمسات مفعمة بالأنوثة والسحر، أطلق المصمم السوري الشهير، أيمن لحموني، أحدث مجموعاته من فساتين السواريه لموسم خريف وشتاء 2020، بباقة من أجمل الأفكار المميزة التي جمعت بين عراقة الماضي وعصرية الصيحات الرائجة.

وأقيم العرض بأحد الفنادق الكبرى في حضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وقدمت الحفل الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي.

وتميزت تصاميم المجموعة التي تم عرضها بتنوع تطريزها والطابع الملكي الذي زاد التصاميم جرأة وجاذبية إضافةً للتفاصيل الأنثوية، وفي فستان الزفاف الذي اختتم به عرضه اتسم بالحرفية العالية والتطريزات المشغولة بدقة متناهية، وقدمته الفنانة أروي جودة.

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وتضمنّت المجموعة التي تحمل اسم "Majestic" 34 فستاناً، من ضمنهم فستانين زفاف بالإضافة إلى فستان الختام الـ 34 الذي أظهر عشق المصمم في إبراز العروس في حالة من الأنوثة والجاذبية.

وعكس كل تصميم وأقمشته الفضفاضة والمتطايرة مزيجاً فريداً بين الأنوثة والأناقة واكتملت الإطلالات بلمسات خبير الميك أب محمد عبد الحميد وخبير الشعر محمد الصغير.

وتنوعت الألوان بين أسود، وأحمر، وأصفر، وبترولي، وبنفسجي وبورجوندي. بينما كانت الألوان الأكثر بروزا الأسود والأحمر والبترولي، مع استخدام التطريز السوري الشهير بنعومته وجماله.

واستخدم أيمن لحموني أقمشة فاخرة مثل الشيفون والساتان ومخمل قطيفة، وتفتة، وتول، وريش، والأقمشة المطرزة يدوي بالأحجار، ليجعل من المرأة أميرة واثقة من سحرها.. وجاء ختام العرض مسكاً، وقمة في الإبداع، مع فستان الزفاف الذي ارتدته الفنانة المتألقة أروى جودة.