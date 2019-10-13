حقائق قد لا تعرفينها عن أظافرك.. وهذه العادات تدمرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أظافر المرأة تعتبر مرآة قوية تعكس مدى اهتمامها بجمالها وعنايتها بصحتها. وتؤثر دائمًا الأظافر على الأنوثة والمظهر الخارجي.

"ضوافري مش بتكبر ليه؟".. سؤال يشغل بال كثير من الفتيات في ظل عادات خاطئة، يفعلونها دون أن يدركوا تأثيرها على صحتهن. في السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأسباب التي تمنع نمو الأظافر بالمعدل الصحي الطبيعي، وفقًا لموقع "livestrong".

1- معدل عمر الأشخاص

تتغير سرعة نمو الأظافر طوال فترة حياة الشخص، إذ تنمو أظافر الرضع بشكل أبطأ من البالغين، وعند الأطفال أسرع من الشباب. وتميل الأظافر إلى النمو الأسرع بين 10 و 14 عامًا. بعد ذلك يبدأ النمو في التباطؤ.

2- تختلف من أصبع إلى آخر

يختلف معدل نمو كل ظافر عن الآخر، إذ تنمو أظافر القدم بشكل أبطأ من اليد، وفي إصبع الخنصر أبطأ مقارنة بباقي أصابع اليد، فإن الأظافر الموجودة في البنصر والأصابع الوسطى تنمو بشكل أسرع بشكل عام. ويكون الفرق في النمو صغير جد.

3- الحركة

يمكن أن يؤثر الجهد والحركة أيضًا على نمو الأظافر، وبالتالي فإن الأظافر في اليد التي تحركها كثيًرا تنمو بشكل أسرع من تلك الموجودة في اليد غير المسيطرة.

4- فصول السنة

يمكن أن يؤثر الطقس على نمو الأظافر، حيث تنمو الأظافر بشكل أسرع في الطقس الدافئ مثل مناخ الصيف.

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5- الهرمونات

تشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن اختلال التوازن الهرموني يمكن أن يسبب نمو الأظافر بشكل أبطأ. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الهرمونات على نمو الأظافر في الأشخاص الأصحاء أيضًا.

على سبيل المثال، تنمو أظافر النساء الحوامل بشكل أسرع خلال فترة الحمل، بينما تتباطئ أثناء الرضاعة، وقد تعاني النساء أيضًا من نمو أسرع للأظافر قبل بدء فترة الحيض.

6- قص وقطم الأظافر

تؤدي عادة قص الأظافر إلى نموها بسرعة أكبر. ولكن في حالة قضم الأظافر القهري يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تلف طبقة الظفر وهي مادة صلبة تغطي بنان أصابع الأيدي والأقدامُ. وتتكون أساسا من مادة الكيراتين، أو بالأظافر بشكل دائم، مما تسبب توقف الأظافر عن النمو.

7- مؤشر عن الحالة الصحية

قد تكون حالة ومعدل نمو الأظافر مؤشرًا على الحالة الصحية. إذ تشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن الأظافر الصفراء قد تشير إلى مرض السكري، في حين أن ظهور الأظافر الكثيفة التي تنمو ببطء قد يكون أحد أعراض تعب الرئة. وقد يتباطأ نمو الأظافر أيضًا بسبب ضعف الدورة الدموية.

8 - نوعية الطعام

من الأسباب الرئيسية لعدم نمو الأظافر، الوجبات السريعة التي تحتوي على دهون مشبعة تؤثر بالسلب على نموها، لذا يجب تناول أطعمة مختلفة وصحية تحتوي على البروتين والأومجا 3، لكي تجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع وهذه الأطعمة أيضا ستعمل على تقوية أظافرك وستمنعك من التكسر.

9- تغيير نوع مزيل طلاء الأظافر

امتنعِ عن استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على نسبة كيماويات مجهولة المصدر كالأسيتون، واعتمدي على طلاء صحي غير مدمر للأظافر