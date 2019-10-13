ساعات ذهبية اللون لمناسباتك المميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - استطاعت الساعات الفاخرة على مر العصور من ترك بصمة خاصة لها في عالم المجوهرات، خاصة وأنها أصبحت تتميز بألوانها المتنوعة وبترصيعها وبالأحجار الكريمة الفاخرة التي تزينها بشكل دائم.

وعلى اعتبار أن الساعات أصبحت رفيقة السيدة الدائمة في مناسباتها الرسمية، تطلب هذا الأمر من دور المجوهرات العالمية تقديم مجموعات من الساعات مع بداية كلّ موسم، لتختار منها السيدات ما يناسبهن وما يليق بإطلالاتهن.

لكن تبقى الساعة ذات اللون الذهبي محافظة على مكانتها الكبيرة أمام جميع ألوان وتصاميم الساعات الجديدة، كونها قادرة على منح الإطلالة رونقاً مميزاً، لذا جمعنا لك بعض أجمل تصاميم الساعات الذهبية التي لفتت انتباهنا.

ساعة من Gucci

ساعة باللون الذهبي من بتصميم لافت ومبهر Gucci



كعادتها تبهرنا دار Gucci بتصاميم الساعات المميزة التي تقدمها مع بداية كلّ موسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالساعات التي تناسب الفساتين الرسميّة والإطلالات الكلاسيكية، وعلى هذا الأساس لاقت هذه الساعة استحسان الجميع بتصميمها الناعم والبسيط، وبلونها الذهبي اللامع والمبهر.

نرشحها لصاحبات الإطلالات الكلاسيكية والأنيقة.



ساعة من Cartier

ساعة بتصميم أنيق وجذاب من Cartier



تعتبر هذه الساعة من الساعات المميزة والتي ننصحك باختيارها هذا الموسم، خاصة وأنها تناسب الإطلالات الكلاسيكية الرسمية وتلك العصرية الكاجوال، كونها جاءت من دون ترصيع بل اكتفت دار Cartier بتقديمها باللون الذهبي بتصميم جديد يجمع بين الساعة والسوار.



ساعة من Coach

ساعة باللون الذهبي المميز من Coach



اذا كنت تبحثين عن البساطة والأناقة في آن واحد، فعليك اختيار هذه الساعة المميزة من Coach التي جاءت بتصميم شبابي بسيط، يناسب إطلالاتك اليومية.

نرشح هذه الساعة لطالبات الجامعة في إطلالاتهن الجامعية اليومية.

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