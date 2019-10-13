كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - ظهرت الفنانة السعودية داليا مبارك مع ابنتها LILI SUMMER التي أنجبتها من رجل الأعمال الأمريكي، بعدة إطلالات مذهلة تناسب الأطفال، جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات لابنتها، سواء معها أو مع والدها؛ لتلهمك أفكارًا مميزة لأناقة طفلتك.

تنسيقات لطفلتك من وحي لي لي ابنة الفنانة داليا مبارك

نسقت داليا لابنتها بنطالًا وبلوزة باللون الزهري، مزينين بزهور بيضاء، ولها بلوزة زهرية مزينة بزهور ملونة، وظهرت بالقرقيعان بفستان أصفر، وأطلت ابنتها بفستان أخضر مزين بالذهبي، وفي إطلالة أخرى ظهرتا بفستانين متشابهين باللون الزهري، تزينهما زهورٌ بيضاء وأوراق شجر خضراء، كما تجملت لي لي بقميص أبيض، وتزينت والدتها بفستان برتقالي مزين بنقوش بيضاء وملونة في إطلالة أخرى.

تنسيقات لطفلتك من وحي لي لي ابنة الفنانة داليا مبارك

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وظهرتا بفستانين باللون الأبيض يناسبان كلًّا منهما، ولإطلالة كاجوال جاءت لي لي ببنطال جينز وبلوزة سوداء من علامه تومي هيلفيجر، وفستان أخضر بأكمام بيضاء وربطة شعر تناسب الأطفال، كما ارتدت في إطلالة مع والدها زيًّا قصيرًا أسود مزينًا بالأصفر، وتميزت بإطلالة مميزة في رمضان؛ حيث تجملت داليا وابنتها بفستانين متشابهين في الألوان والنقوشات الشعبية، وارتدى زوجها زيًّا إماراتيًّا مكونًا من ثوب أبيض وعمامة، وفي إطلالة أخرى ظهرت طفلتهما بفستان تملأه الزهور الملونة.