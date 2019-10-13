سيندي كراوفرد تنافس ابنتها كايا في الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - منذ مواسم عدة سطع اسم كايا جربر Kaia Gerber ابنة سيندي كراوفرد Cindy Crawford في عالم الموضة، وكثر توقعوا أن تكون خليفة والدتها التي لطالما اعتُبرت إحدى أشهر عارضات الأزياء والـ super models في العالم، وأيقونة من أيقونات الموضة والجمال، وبالفعل فقد نجحت في أن تثبّت نفسها وتتألق بدورها بعيدًا عن ظل والدتها.

وقد رصدنا لهما عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة التي تألقتا بها معًا، أو كل واحدة منهما على حدة، ومؤخرًا شاهدناهما في عدد من المناسبات التي جمعتهما بأجمل الاطلالات وأكثرها عصرية، وإليكِ التفاصيل.



سيندي وكايا أنيقتان في اطلالتين صباحيتين

اطلالات صباحية تألقت بها كايا جربر وسنيدي كرافورد



شاهدنا سيندي كرافورد Cindy Crawford وقد اختارت اطلالة لافتة وأنيقة في بدلة رسمية بتصميم مميز باللون الرمادي، عبارة عن جاكيت بليزر مزين بربطة على الخصر، وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ، وشنطة يد أنيقة باللون الأسود.

أما كايا جربر Kaia Gerber فقد اختارت لوك شبابيًّا أنيقًا، كان عبارة عن تايور باللون الأخضر العسكري، مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة قصيرة، وقد زينت خصرها بحزام عريض من الجلد، وأكملت الللوك بجزمة عالية باللون الأسود.





اطلالتان مسائيتان تألقت بهما سيندي وكايا

كايا جربر وسيندي كرافورد في اطلالات مسائية



لمشوار مسائي شاهدنا سيندي كراوفرد Cindy Crawford، وقد تألقت في اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، في بدلة رسمية باللون الأسود مستوحاة من التوكسيدو، وقد نسقت معها صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش بتصميم فاخر.

أما كايا جربر Kaia Gerber فقد اختارت تنورة قصيرة باللون الأسود، نسقت معها جاكيت بليزر باللون الأحمر العنابي من المخمل، وصندلًا بكعب عالٍ مزينًا بربطات، وحقيبة كلاتش أنيقة سوداء.



سيندي كراوفرد Cindy Crawford وكايا جربر Kaia Gerber في اطلالات رائعة جمعتهما في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واخبرينا أناقة من تفضلين، الأمّ أم الابنة؟