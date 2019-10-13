كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - برزت مجموعة من التصميمات والاتجاهات في عروض الأزياء المميزة، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020، حيث شاهدنا الكثير من القصات الأنيقة والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في العام المقبل.

وفي هذا السياق نرصد لكِ بعض الصيحات التي طغت على أهم دور الأزياء، لتكوني السباقة في التعرف إليها والتألق بها قريبًا.



الثقوب الدائرية Guy laroche

العديد من دور الأزياء اعتمدت التصميمات التي تحتوي على ثقوب على شكل دوائر مفتوحة بمختلف الأحجام.



نقشات الحديقة Lanvin

طغت الأقمشة المطبعة بالزهور الملونة على عروض باريس لربيع 2020، حيث بدت التصميمات وكأنها لوحة لحديقة مفعمة بالحياة والألوان.



ألوان قوس القزح Rokh

حولت الأقمشة المطبعة بألوان قوس القزح عروض باريس، إلى أجواء مليئة بالحياة والحيوية، وقد حضرت في معظمالعروض ما عكس فعلًا أجواء الربيع.



الجلد الأسود Givenchy

يبدو أنّ صيحة الجلد الأسود "ماتريكس" مستمرة من خريف 2019 حتى ربيع 2020، إذ إنها وُجدت في أغلب عروض الأزياء الباريسية.



الشورت Chanel

لشورت كان الأبرز في عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020، وقد تنوع بين القصير "الهوت شورت" والطويل، كما تنوعت القصات بين العملية، والخاصة بالسهرات أو الاطلالات الرسمية مع البدلة.



تدرجات الذهبي balenciaga

بدت العروض وكأنها في العصر الذهبي نتيجة وجود هذا اللون بتدرجاته المختلفة، وفي مختلف التصميمات، إن كان في الفساتين أو التنانير أو حتى البنطلونات. تابعي أيضاً: Advertisements مجموعة بالنسياغا من أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس آخر محطات أسابيع موضة ربيع 2020 أجمل تصاميم حقائب يد من أسبوع الموضة في باريس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز صيحات الموضة من أسبوع الموضة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.