طريقة تنسيق الجاكيت الاسود في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الجاكيت الأسود هو القطعة التي يمكنك اصطحابها معك حينما تحتارين في انتقاء قطعة أنيقة.



كما يعد الجاكيت الأسود من القطع المفضلة لدى الكثيرات في فصل الشتاء ، نظراً لكونه من القطع العملية التي يمكن ارتدائها بأكثر من طريقة مختلفة وجذابة، وهذه حقيقة.

جاكيت جلد مع بنطلون واسع قصير





طريقة تنسيق الجاكيت الاسود

فستان أبيض مع جاكيت جلد





نسقي الجاكيت الأسود مع الفستان الأبيض واحصلي على إطلالة مميزة للغاية، أيضا بإمكانك ارتداء الجاكيت الجلد مع توب أبيض وتنورة باللون الذهبي.

إن كنت تحلمين بلوك درامي، بإمكانك تنسيق فستان قصير من اللون الأسود مع جاكيت جلد و نسقي حذاء كونفرس أسود معه.

بالتأكيد البنطلون الجينز الفاتح سيكون مميزا مع الجاكيت الأسود، ا تتردي في تنسيقه لإطلالة عملية صباحية.

الجاكيت الأسود مع البنطلون الواسع القصير وتوب باللون الأبيض، هذه الإطلالة تصلح للجامعة.

شاهدي في الصور أفكار كثيرة لتنسيق الجاكيت الأسود بأناقة.

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