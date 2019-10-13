سر اختيار المدونات لأحذية الميول مع تصميمات العبايات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - بعد أن تختاري موديل عبايتكِ المميزة لمشاويركِ ومناسباتكِ المختلفة، يلعب التنسيق دورًا مهمًّا جدًّا في أن تحصلي على الاطلالة التي تتمنّينها، لا سيما باعتماد الحذاء المناسب للعبايه.



وتُعتبر تصميمات أحذية الميول المختلفة، واحدة من أكثر الموديلات التي تعتمدها مدونات الموضة مع العبايات، لاطلالة مريحة ربما، بالإضافة إلى أحذية الميول Mule Shoes هناك منها الكثير من التصميمات الجذابة التي أبدعتها الماركات المختلفة.



وإليكِ أكثر من موديل مختلفة لأحذية الميول الأنيقة التي اعتمدتها مدونات الموضة المحجبات مع أزياء العبايات.



أحذية الميول الشفافة مع موديلات العبايات الناعمة

أحذية الميول الشفافة مع موديلات العبايات الناعمة





مع ظهور موضة الأحذية الشفافة بشكل عام، وكيف أعجبت الكثير من الصبايا، أصبح منها تصميمات لأحذية الميول المفتوحة من الخلف، والتي يمكنكِ اعتمادها مع العبايات الناعمة، كالموديلات الساتان الحريرية، لاطلالة أنثوية، كهذا اللوك من المدونة فاطمة الضهاري.





أحذية الميول المستطيلة من الأمام

أحذية الميول المستطيلة من الأمام





من التصميمات العصرية التي يبدو أنها سوف تستمر معنا لفترة طويلة، هي الأحذية المستطيلة من الأمام، كالتي شاهدناها بعروض بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، والتي تمنحكِ لمسة عصرية.

ويُعتبر هذا النوع من الحذاء، أحد التصميمات المثالية للعبايات المختلفة، مع كعبه الرفيع الذي يزيدكِ رشاقةً وجمالًا، وألوانه العصرية، كالذي اعتمدته الفاشينيستا نوف التميمي باللون الكريمي مع عبايتها السوداء.

حذاء الميول المدبب مع اكسسوارات كريستالية

حذاء الميول المدبب مع اكسسوارات كريستالية





أما إذا كنتِ تبحثين عن تنسيق فخم لعبايتِك، فإليكِ هذا النوع من التصميمات المدببة مع الاكسسوارات الكريستالية، كالذي اعتمدته الفاشينيستا نوف التميمي، مع عبايتها البسيطة لاطلالة نهاريه، أو اختاريه مع العبايه الكلاسيكية لمناسبات المساء.

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أحذية الميول المطرزة باللؤلؤ

أحذية الميول المطرزة باللؤلؤ





بالطبع كلنا نعرف مدى هيمنة موضة اللؤلؤ على عالم الموضة، فلِمَ لا تعتمدينها بحذاء الميول العملي، وتنسقيه مع العبايه، وقد اعتمدت ذلك الفاشينيستا نورة، مع عبايتها السوداء الواسعة، لاطلالة ناعمة تناسب كل أوقاتِك.

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