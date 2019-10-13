فساتين مونوكروم موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - يبدو ان صيحة المونوكروم ستكون الأبرز ضمن إتجاهات ربيع وصيف 2020 ، بعدما أصبحت من الكلاسيكيات التي تنافس وبقوة اللون الأسود، وبرزت خلال أسبوع الموضة في باريس.



إليك أحدث موديلات فساتين مونوكروم من عروض الأزياء الجاهزة في باريس.





فساتين مونوكروم للقصيرات من أسبوع باريس

Atlein



تنوعت موديلات الفساتين المونوكروم التي قُدمت ضمن عروض أسبوع الموضة في باريس، وحافظت الفساتين المحددة للقامة على مكانتها فرصدناها لدى دار فالنتينو Valentino، أيضًا الفساتين المخططة بالطول كانت نجمة خشبات عروض أسماء بارزة مثل Atlein، أعتمدي هذه الإتجاهات في 2020 لتحصلي على قامة أكثر طولًا.





فساتين مونوكروم للنحيفات موضة 2020

Altuzarra



سيطرت الفساتين المطبعة بشكل كبير على عروض أسبوع باريس لا سيما تلك المزينة بنقشات كبيرة مثل تصاميم Paco Rabanne وألتوزارا Altuzarra، هذه الموديلات ستخفي عيوب الجسم النحيف.





فساتين مونوكروم للقوام الكمثري

Balmain



لإخفاء عيوب القوام الكمثري، عليكِ التمسك بالفساتين ذات التنانير الواسعة مثل تصاميم لويفي Loewe وبالمان Balmain لأنها ستضمن لكِ إخفاء الجزء السفلي الممتلئ من قوامك.





فساتين مونوكروم للقوام التفاحة

Chloe





اذا كنتِ تملكين قوام على شكل التفاحة، فأنتِ في حاجة إلى فساتين تنحف منطقة الصدر والأكتاف، وليس هناك أنسب من الفساتين الـ V Neck للحصول على طلة خالية من العيوب، وتجدينها لدى كلوي Chloé و Rahul Mishra.

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