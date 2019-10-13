صيحات البوت لموسم خريف وشتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - يعتبر الحذاء بالرقبة الطويلة "البوت" من القطع الأساسية في موسم الخريف والشتاء. لذلك سوف نعرفك على أبرز الموديلات الرائجة لهذا الموسم.
فهل بدأتي الاستعداد لاستقبال موسم خريف وشتاء 2020؟ قبل أن تذهبي في جولات التسوق يجب أن تتعرفي على أحدث صيحات الموضة المتهلقة بهذا " البوت" لتختاري ما يناسبك منها.
البوت الطويل جداً
يحتل البوت الطويل جداً Over the knee boot مكانة كبيرة في عالم الموضة، وهو من التصاميم المفضلة لأشهر النجمات لما يتمتع به من أناقة وعصرية.
يمكن تنسيق البوت الطويل مع الجينز والسراويل الضيقة بشكل عام، وكذلك مع المعاطف الطويلة.
وقد برزت مجموعة من الألوان المميزة لهذا التصميم وعلى رأسها الأسود والكاميل ودرجات البني والأبيض.
بوت سائق الدراجة البخارية
تصميم أنيق وعصري عادةً ما يكون بطول متوسط، وبالجلد الأسود اللامع.
هذا التصميم المميز والمستوحى من سائق الدراجة البخارية يمكن ارتداءه في مختلف الأوقات، ويتسم بتصميمه العملي والمريح، فغالباً ما يكون بكعب منخفض.
البوت المربع
صيحة أخرى تميزت بها أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2020، وهو البوت بالتصميم المربع من الأمام بدلاً من التصميم المستدير أو المدبب.
وغالباً ما يكون الكعب مربع أيضاً، ويتسم هذا التصميم بالجرأة ليعكس شخصية من ترتديه.
البوت بلمسات الفرو
أحصلي على الدفء والأناقة في آنٍ واحد مع هذا البوت المزين بلمسات الفرو من الداخل والخارج.
برز البوت المزود بفرو بقوة هذا الموسم بتصاميم متنوعة وأطوال مختلفة ليناسب الموديلات المتنوعة من الأزياء.
البوت بالأربطة الأمامية
يطلق عليه أيضاً اسم بوت المقاتلين أو المحاربين بفضل تصميمه الحاد الذي يبتعد كثيراً عن الطابع الأنثوي.
هذا التصميم مثالي للطقس شديد البرودة وسقوط الثلج والأمطار.
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