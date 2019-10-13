صيحات البوت لموسم خريف وشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - يعتبر الحذاء بالرقبة الطويلة "البوت" من القطع الأساسية في موسم الخريف والشتاء. لذلك سوف نعرفك على أبرز الموديلات الرائجة لهذا الموسم.

فهل بدأتي الاستعداد لاستقبال موسم خريف وشتاء 2020؟ قبل أن تذهبي في جولات التسوق يجب أن تتعرفي على أحدث صيحات الموضة المتهلقة بهذا " البوت" لتختاري ما يناسبك منها.







البوت الطويل جداً

Celine





يحتل البوت الطويل جداً Over the knee boot مكانة كبيرة في عالم الموضة، وهو من التصاميم المفضلة لأشهر النجمات لما يتمتع به من أناقة وعصرية.

يمكن تنسيق البوت الطويل مع الجينز والسراويل الضيقة بشكل عام، وكذلك مع المعاطف الطويلة.

وقد برزت مجموعة من الألوان المميزة لهذا التصميم وعلى رأسها الأسود والكاميل ودرجات البني والأبيض.





بوت سائق الدراجة البخارية



تصميم أنيق وعصري عادةً ما يكون بطول متوسط، وبالجلد الأسود اللامع.

هذا التصميم المميز والمستوحى من سائق الدراجة البخارية يمكن ارتداءه في مختلف الأوقات، ويتسم بتصميمه العملي والمريح، فغالباً ما يكون بكعب منخفض.





البوت المربع



Stella Mc Cartney





صيحة أخرى تميزت بها أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2020، وهو البوت بالتصميم المربع من الأمام بدلاً من التصميم المستدير أو المدبب.

وغالباً ما يكون الكعب مربع أيضاً، ويتسم هذا التصميم بالجرأة ليعكس شخصية من ترتديه.

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البوت بلمسات الفرو

Chanel



أحصلي على الدفء والأناقة في آنٍ واحد مع هذا البوت المزين بلمسات الفرو من الداخل والخارج.

برز البوت المزود بفرو بقوة هذا الموسم بتصاميم متنوعة وأطوال مختلفة ليناسب الموديلات المتنوعة من الأزياء.





البوت بالأربطة الأمامية





Dior





يطلق عليه أيضاً اسم بوت المقاتلين أو المحاربين بفضل تصميمه الحاد الذي يبتعد كثيراً عن الطابع الأنثوي.

هذا التصميم مثالي للطقس شديد البرودة وسقوط الثلج والأمطار.

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