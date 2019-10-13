مكياج يناسب خيار الفستان الفضي الميتاليك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الاطلالة بالفستان الفضي الميتاليك، لا شك في انها لا يمكن ان تمر مرور الكرام. فالفستان الفضي، بات من أساسيات الاطلالة الرفيعة التي تجمع بين الذوقين العصري والكلاسيكي. يبقى السؤال اي مكياج هو الافضل مع الفستان الفضي الميتاليك؟ الواقع انه ما من جواب واحد، فالاذواق تختلف، لكلّ سيدة متطلباتها ولون بشرتها وشكل عينيها. لذلك، على المكياج ان يعكس شخصية السيدة ويلبي ذوقها الخاص، شرط ان يتلاءم مع لون الفستان.



لذلك نعرض لك في ما يأتي بضعة خيارات، تساعدك في حسم قرارك لاختيار اسلوب مكياج يلائم الفستان الفضي الميتاليك:

مكياج للفستان الفضي الميتاليك



1. المكياج الجريء: إذا كنت مِقدامة وترغبين في اطلالة جريئة تعكس شخصيتك القوية، ننصحك بمكياج يبرز جمال الشفاه عبر اختيار أحمر شفاه قوي نابض، كالاحمر القاني او البنفسجي الداكن، شرط ان تنسّقيه مع مكياج عيون بني - سموكي خفيف، لكي ترسي التوازن المطلوب بين ملامح عينيك وشفاهك. ينصح بهذا المكياج لصاحبات العيون اللوزية والعسلية.

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المكياج الجريء



2. مكياج عيون سموكي: إذا كنت ترغبين في درجة قوية وبارزة من المكياج، فننصحك بالمكياج السموكي الاسود، شرط ان يتم تنسيقه مع اجمر شفاه متوسط اللون أي غير داكن. المكياج السموكي الاسود يبرز جمال عينيك وينقل مكياجك الى مستوى ليق بالسهرات والامسيات الفاخرة.

مكياج عيون سموكي



3. المكياج الكلاسيكي: إذا كنت ن هوواة الأيلاينر، يمكنك دوما اعتماد المكياج الريترو الذي يرتكز على أيلاينر أسود يبرز جمال عينيك، على ان يتم تنسيقه مع أحمر شفاه باللون الاحمر. يلائم هذا المكياج كل الوجوه ولاسيما صاحبات الوجوه المدورة.

المكياج الكلاسيكي



4. مكياج العيون الفضي: المهم عند اعتماد هذا المكياج الا تبالغي في تطبيق ظلال العيون الفضي، والا ارتد الامر سلبا على اطلالتك. عموما ينصح بهذا المكياج لصاحبات العينين الملونتين. ولارساء التوازن ينصح بتنسيقه مع مكياج شفاه باللون النيود، انظري نموذج هالي بيري في مكياج العيون الفضي الذي نسقته مع مكياج شفاه نيود. ومعلوم ان هذا النوع من المكياج يلائم صاحبات الوجوه الطولية البيضوية والجبين العريض.

مكياج العيون الفضي

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