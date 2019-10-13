أساليب مكياج جديدة... لا تترددي في تجربتها هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - إذا كنت على موعد مع سهرة خريفية مميزة ومهمة، وترغبين في استخدام أسلوب مكياج عصري ويحاكي أحدث صيحات المكياج، فلا تفتشي كثيراً، لأننا جمعنا لك في هذا المقال أساليب مكياج مميزة وفي غاية الجمال، وهي كفيلة بأن تمنحك إطلالة تلفت الأنظار إليك، ومظهراً أنثوياً جذاباً.



المكياج السموكي

المكياج السموكي



يعد المكياج السموكي سيد أساليب المكياج، كونه موضة رائجة في كل المواسم. وخلال خريف 2019، لا تترددي في اعتماد المكياج السموكي القوي بالألوان الداكنة، مع لمسة براقة. وهو يرتكز على تطبيق ظلال العيون باللون الأسود والنحاسي فوق الرموش العلوية، بأسلوب السموكي، مع استخدام لمسة خفيف من الظلال البراقة على كسرة العين.



المكياج الموحّد اللون

المكياج الموحّد اللون



يعد المكياج الموحد اللون موضة رائجة جداً في الوقت الراهن، لا سيما المكياج الموحد المطابق للون الملابس والفساتين، وهو يرتكز على استخدام مستحضرات مكياج بلون واحد، للعيون والخدين والشفاه. لذلك، اعتمدي هذا الخريف المكياج باللون البرتقالي الموحد الناعم، فهو سيضيء وجهك ويمنحك إطلالة مشرقة.

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المكياج البراق

المكياج البراق



إذا كنت على موعد مع سهرة أو مناسبة مهمة، وتبحثين عن أفكار مكياج فخمة وعصرية، ننصحك باعتماد مكياج العيون البراق باللون البرقوقي الدافئ، الذي يرتكز على تحديد العين بالكامل باسخدام ظل العين باللون البرقوق، مع لمسة براقة فوق الجفن العلوي. ولعدم المبالغة، اعتمدي أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.



مكياج العيون المزين بالكريستال

مكياج العيون المزين بالكريستال



احتلت موضة الكريستال حيزاً كبيراً في أسابيع الموضة العالمية التي اختُممت مؤخراً، من نيويورك الى باريس. بالتالي، كوني السباقة واعتمدي هذا الخريف مكياج العيون المزين بحبات الكريستال الناعمة، وذلك تحت الرمش السفلي مباشرة، ممتدة من مدمع العين وحتى حدود العين الخارجية.



مكياج الشفاه الأحمر الجريء

مكياج الشفاه الأحمر الجريء



هل ترغبين في إطلالة مبهرة تشبه إطلالات نجمات هوليوود؟ بإمكانك هذا الخريف اعتماد مكياج الشفاه الأحمر الفاقع، مع مكياج عيون خفيف يرتكز على استخدام القليل من ظلال العيون الغامضة فوق الرمش العلوي وتحت العين مباشرة. سيمنحك هذا المكياج إطلالة هوليوودية، وسيجعلك مفعمة بالأنوثة والجمال.

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