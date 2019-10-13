مستحضرات لا تستغني عنها كايت آبتون... لمكياج ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - عارضة الازياء، الممثلة الاميركية كايت آبتون، احتلّت في الاعوام الاخيرة أغلفة المجلات بفضل جمالها وأسلوب مكياجها الذي يبرز ملامحها الناعمة من دون اي مبالغة. في إحدى مقابلاتها، أفصحت النجمة االشابة كايت آبتون عن مجموعة مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة لا تستغني عنها إطلاقاً. فما رأيك بالتعرف معنا الى هذه المستحضرات؟



في البداية، تحرص كايت آبتون كغالبية السيدات على الاعتناء ببشرتها، لذلك لا يمكن ان تنام من دون ان تكون قد أزالت كل مستحضرات المكياج وغسلت وجهها وعنقها جيدا. وفي هذا الاطار، لفتت الى انها معجبة بكريم التنظيف من علامة "دكتور هاوشكا" (6Dr. Hauschka Skin Care Cleansing Cream) لانه يحتوي على تركيبة مميزة، تعمل على تقشير البشرة خلال تنظيفها. لذلك، تشعر بأن بشرتها ناعمة ونظيفة في الوقت نفسه.

6Dr. Hauschka Skin Care Cleansing Cream



بالنسبة الى مستحضرات المكياج، فإنها غالبا ما تفضل ان تترك بشرتها تتنفس لذلك في اطلالاتها اليومية، تبتعد عن البودرة وكريم الاساس. أما حين تضطر لتطبيق كريم الاساس للمشاركة في احداث مرموقة، فأكثر ما يهمّها هو الحصول على "لوك" طبيعي، وتغطية موحّدة من دون اي شوائب، ولهذا تحرص على استخدام الاسفنجة البيضوية الشكل The Original Beauty Blender.

The Original Beauty Blender



اما في ما يخصّ مكياج العيون فهي من هواة الالوان الهادئة التي تنسجم مع عينيها الملوّنتين. وكشفت عن استخدامها مجموعة ظلال عيون من بوبي براون وهي Bobbi Brown Surf Eye Palette التي تختارها بالدرجات اللونية الباستيل مع لمسة براقة.

Advertisements

Bobbi Brown Surf Eye Palette



لتعزيز نظرتيها، تختار كايت ماسكرا Bobbi Brown Smokey Eye Mascara التي تعمل على تكثيف الرموش من دون الحاجة الى تمريرها مرات عدة على الرموش. لذلك، فإنها سهلة الاستخدام.

Bobbi Brown Smokey Eye Mascara



بالنسبة الى أحمر الشفاه فهي تهوى اللون البرتقالي الفاتح والزهري الفاتح ومجموعة ألوان النيود، فيما تفضّل ترك الألوان القوية لبعض المناسبات.



تحرص كايت آبتون على حماية شعرها، ففي ظل تعرّضها للأضواء والكاميرات وما تفرضه عليها متطلبات عملها من استخدام المجفف الكهربائي، تختار ماسك الشعر Leonor Greyl Masque Quintessence الغني بمكوّنات تغذي الشعر من الجذور وحتى الاطراف. فتعمل على ترطيبه ومنع تكسّره.

ماسك الشعر Leonor Greyl Masque Quintessence

إقرئي أيضاً

مكياج عصري ومميز على طريقة دانة الطويرش

مكياج عيون قوي للسهرات من وحي ليدي غاغا

مكياج اللامكياج موضة رائجة... طبقيه خلال دقائق