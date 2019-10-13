أجمل العطور للجامعيات عليكِ تجربتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الفتيات الجامعيات بحاجة إلى الشعور بالثقة بالنفس والحماس والنشاط، خلال ذهابهنّ إلى الدراسة، والعطور لها قدرة عجيبة على أن تخلق لكِ أحاسيس مختلفة ومميزة بحسب كل عطر.



لهذا فهناك عطور جذابة تناسب بشكل خاص الجامعيات، اخترناها لكِ في "الخليج 365. نت" لتجربيها، لشعور وإحساس أفضل أثناء الذهاب للجامعة.



Burberry Brit Sheer

Burberry Brit Sheer



هذا العطر مميز برائحة النظافة مع يومكِ الطويل بالجامعة ، بالإضافة إلى الأنوثة ، والكلاسيكية ، التي ستشعرين بها مع هذا العطر المميز برائحة الفاوانيا الوردية وزهر الخوخ واليوزو المشرق.

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Marc Jacobs Daisy

Marc Jacobs Daisy



على الرغم من أنّ مارك جاكوبس قد ابتكر أشكالًا مختلفة من هذا العطر، مثل "ديزي ديلايت" و "ديزي أو سو فريش ديلايت"، إلا أنّ هذا العطر الأصلي من ديزي يبدو مميزًا جدًّا.

سوف تتمتعين معه بقوة دائمة مذهلة ونشاط وحيوية، مع رائحة البنفسج، والجريب فروت الأحمر، والغاردينيا.



Gucci Flora

Gucci Flora



إذا كنتِ تبحثين عن عطر أكثر أناقة بعض الشيء، جربي غوتشي فلورا والتي تحتوي على تركيز قوي لروائح الحمضيات والفاوانيا والورد، بينما المكونات الأساسي من الفلفل الوردي وخشب الصندل.



Dior Addict Eau Fraiche

Dior Addict Eau Fraiche



إذا كنتِ من عشاق ديور، فهذه الرائحة تشبه إلى حد كبير Dior Addict 2، تمنحكِ إحساسًا بالنشاط، وهو ما تحتاجينه للجامعة، تشمل زهرة اللوتس والبرتقال والجريب فروت وخشب الصندل.

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